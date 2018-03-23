Завышенные цены в Украине: сколько денег вернули украинцам

В 2017-м Госпотребслужба провела 111 проверок по контролю за ценамы, которые регулирует государство.

Об этом пишет "Сегодня".

По результатам проверок, размер административно-хозяйственных санкций составил 175 тысячи гривен. Потребителям же вернули 5,3 миллиона гривен.

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Также служба в течение 2017 предупредила обсчет граждан за счет завышенных цен и тарифов на 35 миллионов.

В частности, оказалось, что во время проведения мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарства в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" обнаружили завышение цен на 1,2 миллиона.

Как отметили в службе, украинцы преимущественно обращаются с жалобами на неудовлетворительное качество непродовольственных товаров и услуг жилищно-коммунального сектора.