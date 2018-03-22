17:02
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
0°C -8°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Завышенные портовые сборы в Украине не дают развивать транзитный потенциал страны, – Кинах

18 Читати новину українською
Анатолий Кинах
Анатолий Кинах / lugansk1.info

Завышенные ставки портовых сборов в Украине мешают развитию транзитного потенциала страны.

Такое мнение Бизнес-порталу UAprom высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Украина с ее географическим положением имеет очень серьезный транзитный потенциал и имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру, в том числе морпортов. Учитывая трагические события на востоке страны и потерю транспортных коридоров в северо-восточном направлении, огромное значение приобретают морпорты в южной части страны", – сказал он.

По его словам, в составе основного экспорта Украины, к сожалению, сегодня преобладают в основном сырьевые товары (продукция АПК и ГМК).

Поэтому крайне важно эффективное функционирование транспортной инфраструктуры и всех ее составляющих. Сегодня морские порты Украины нуждаются в модернизации на фоне высокого морального и физического износа. Более того, они уступают европейским портам по такому параметру конкурентоспособности, как затраты на единицу переработанных и отправленных грузов,
– отметил Кинах.

При этом глава УСПП подчеркнул, что портовые сборы в Украине намного выше, чем аналогичные портовые сборы в европейских странах, например, Голландии, Германии, Румынии, Болгарии.

"После анализа ситуации объединения, представляющие различные сектора промышленности, обратились к правительству с вопросом о снижении текущего уровня портовых сборов на 54%. При этом было предоставлено ТЭО, согласно которому от увеличения грузооборота, включая транзитную составляющую, поступлений в бюджет будет гораздо больше, чем от завышенных портовых сборов", – констатировал эксперт.

Кроме того, Кинах высказал мнение, что сама система использования портовых сборов должна предусматривать прежде всего перенаправления вырученных средств не на текущее потребление, а на реализацию серьезных проектов по модернизации и повышению пропускной способности морских гаваней.

"Мы надеемся, что эти вопросы будут рассмотрены правительством. Этот вопрос не лоббирование отдельных интересов. Его необходимо решать для повышения конкурентоспособности как морских портов, так и транспортной инфраструктуры Украины в целом, включая ее транзитный потенциал", – подчеркнул глава УСПП.

Ранее промышленники уже обратились к президенту Украины Петру Порошенко, председателю ВРУ Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о снижении ставок портовых сборов еще на 54%.

Теги: Анатолий Кинах
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук