Zaxid Fest 2018 в фото: безумная атмосфера, музыка и природа
Уже культовый фестиваль Zaxid Fest мощно отгремел во Львовской области. Фест проходил с 24 по 26 августа в селе Родатичи.
Три дня на трех сценах публику радовали музыкой группы из Украины, Европы и Америки.
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И дождь не помешал веселью и хорошему настроению. Посмотрите на фото с Zaxid Fest 2018, которые мы собрали из соцсетей.
Источник: 24 Канал
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