Zaxidfest 2018: расписание программы, участники и билеты

Zaxidfest 2018 – это один из лучших украинских фестивалей, это мощный lineup, невероятная атмосфера, красивая украинская природа, вкусная еда, приветливые улыбающиеся люди и хорошие воспоминания! В материале отвечаем на самые популярные вопросы – как попасть на Zaxidfest, сколько стоят билеты, кто будет выступать и чего ожидать от палаточного городка.

Zaxidfest 2018: дата и как доехать до Волшебной долины

В течение трех дней, с 24 по 26 августа 2018 года, в Родатичах, что в 40 километрах от Львова, будет проходить самое грандиозное событие фестивального лета – Х юбилейный Zaxidfest.

Чтобы добраться до Волшебной долины Вам нужно только желание! А если серьезно, то есть три варианта на выбор. Первый и очень бюджетный – электричкой со Львова, они отправляются каждые два-три часа, в пути – чуть больше часа.

Второй и комфортный – автобусами Zaxidfest от железнодорожного вокзала. В прошлом году билет стоил 60 гривен, в этом году цена может быть немного выше.



Zaxidfest 2018: с 24 по 26 августа в Родатичах (под Львовом)

График движения автобусов Lviv – ZaxidFest:

- Пятница (24.08) с 7:30 до 17:00 интервал движения 15 мин;

- Суббота (25.08) 13:00, 14:00, 15:00, 16:00;

- Воскресенье (26.08) 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

График движения автобусов ZaxidFest – Львов:

- Пятница (24.08) с 23:00 до 02:00 интервал движения 20 мин;

- Суббота (25.08) с 23:00 до 02:00 интервал движения 20 мин;

- Воскресенье (26.08) с 23:00 до 04:00 интервал движения 15 мин;

- Понедельник (27.08) с 7:00 до 14:00 интервал движения 30 мин.

И третий и авантюрный – автостопом или даже велосипедом! Если вы верите, что способны преодолеть 40 километров крутя педали, то в подарок получите возможность полюбоваться природой!

Zaxidfest 2018: участники и программа

Топовый украинский фестиваль европейского уровня в этом году будет встречать более 50 именитых исполнителей – а это 60 часов музыки нон-стоп и 500 кВт мощного звука. Пока что организаторы не огласили весь список участников, хедлайнеров и подробную программу, поэтому предлагаем ознакомиться с теми участниками, которые точно будут на фестивале.



Zaxidfest 2018: участники и программа

Zaxidfest 2018: участники (дополняется):

- Pavlik OverDrive;

- Tommy Cash;

- Confessions Of A Traitor;

- Morphine Suffering;

- Пошлая Моллы;

- Тень Солнца;

- АННА;

- КАРНА;

- Latexfauna;

- ТАРТАК;

- Один в каноэ;

- Беz ограничений;

- O. Torvald;

- Pianoboy;

- Ляпис 98;

- Noize MC;

- We Butter The Bread With Butter;

- Therion;

- Adam Gontier;

- Guano Apes;

- Sepultura;

- Bullet for My Valentine.

Вход к сценам (Stage Gate) будет работать 25-26 серпя так:

- главная – с 13:00 до 01:00;

- инди сцена – с 13:00 до 23:00;

- рок + ночная – с 13:00 до 4:00.

Zaxidfest 2018: билеты и цены

Организаторы подготовили для поклонников Zaxidfest настоящую неожиданность – свободный вход на фестиваль в День Независимости Украины. А значит, купив билеты на два дня фестиваля, третий вы получите в подарок.



Zaxidfest 2018: цены на билеты

Zaxidfest 2018 – цены на билеты:

- входной билет на два дня (25 и 26 августа) – 1 200 гривен;

- входной билет на 25 августа – 700 гривен;

- входной билет на 26 августа – 700 гривен;

- абонемент в палаточный городок (24-26 августа) – 450 гривен;

- абонемент в палаточный городок + паркинг (24-26 августа) – 600 гривен.

Купить билеты можно здесь.

Zaxidfest 2018: палаточный городок

Территория палаточного городка огорожена и охраняется. Организаторы обещают: ночью освещение, стоянка для авто, фуд-корты, экстренные службы, станции для зарядки телефонов, вязанка дров каждому жителю, био туалеты и летние души.

Zaxidfest 2018: палаточный городок

Zaxidfest – это действо, на которое стремятся попасть тысячи людей разного возраста из разных городов и даже стран ради качественной музыки и безумной фестивальной атмосферы. И по-настоящему оценить масштаб эмоционального неистовства фестиваля способен только тот, кто хоть раз там побывал. Это надо услышать и увидеть вживую, чтобы наполниться той эйфорией и шквалом эмоций, пропустить сквозь себя тонны музыки!