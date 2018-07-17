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Zaxidfest 2018: расписание программы, участники и билеты

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Zaxidfest 2018: дата, программа, участники, цены, билеты
Zaxidfest 2018: дата, программа, участники, цены, билеты / 24 Канал

Zaxidfest 2018 – это один из лучших украинских фестивалей, это мощный lineup, невероятная атмосфера, красивая украинская природа, вкусная еда, приветливые улыбающиеся люди и хорошие воспоминания! В материале отвечаем на самые популярные вопросы – как попасть на Zaxidfest, сколько стоят билеты, кто будет выступать и чего ожидать от палаточного городка.

Zaxidfest 2018: дата и как доехать до Волшебной долины

В течение трех дней, с 24 по 26 августа 2018 года, в Родатичах, что в 40 километрах от Львова, будет проходить самое грандиозное событие фестивального лета – Х юбилейный Zaxidfest.

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Чтобы добраться до Волшебной долины Вам нужно только желание! А если серьезно, то есть три варианта на выбор. Первый и очень бюджетный – электричкой со Львова, они отправляются каждые два-три часа, в пути – чуть больше часа.

Второй и комфортный – автобусами Zaxidfest от железнодорожного вокзала. В прошлом году билет стоил 60 гривен, в этом году цена может быть немного выше.

Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки
Zaxidfest 2018: с 24 по 26 августа в Родатичах (под Львовом)

График движения автобусов Lviv – ZaxidFest:
- Пятница (24.08) с 7:30 до 17:00 интервал движения 15 мин;
- Суббота (25.08) 13:00, 14:00, 15:00, 16:00;
- Воскресенье (26.08) 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

График движения автобусов ZaxidFest – Львов:
- Пятница (24.08) с 23:00 до 02:00 интервал движения 20 мин;
- Суббота (25.08) с 23:00 до 02:00 интервал движения 20 мин;
- Воскресенье (26.08) с 23:00 до 04:00 интервал движения 15 мин;
- Понедельник (27.08) с 7:00 до 14:00 интервал движения 30 мин.

И третий и авантюрный – автостопом или даже велосипедом! Если вы верите, что способны преодолеть 40 километров крутя педали, то в подарок получите возможность полюбоваться природой!

Zaxidfest 2018: участники и программа

Топовый украинский фестиваль европейского уровня в этом году будет встречать более 50 именитых исполнителей – а это 60 часов музыки нон-стоп и 500 кВт мощного звука. Пока что организаторы не огласили весь список участников, хедлайнеров и подробную программу, поэтому предлагаем ознакомиться с теми участниками, которые точно будут на фестивале.

Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки
Zaxidfest 2018: участники и программа 

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Zaxidfest 2018: участники (дополняется):
- Pavlik OverDrive;
- Tommy Cash;
- Confessions Of A Traitor;
- Morphine Suffering;
- Пошлая Моллы;
- Тень Солнца;
- АННА;
- КАРНА;
- Latexfauna;
- ТАРТАК;
- Один в каноэ;
- Беz ограничений;
- O. Torvald;
- Pianoboy;
- Ляпис 98;
- Noize MC;
- We Butter The Bread With Butter;
- Therion;
- Adam Gontier;
- Guano Apes;
- Sepultura;
- Bullet for My Valentine.

Вход к сценам (Stage Gate) будет работать 25-26 серпя так:
- главная – с 13:00 до 01:00;
- инди сцена – с 13:00 до 23:00;
- рок + ночная – с 13:00 до 4:00.

Zaxidfest 2018: билеты и цены

Организаторы подготовили для поклонников Zaxidfest настоящую неожиданность – свободный вход на фестиваль в День Независимости Украины. А значит, купив билеты на два дня фестиваля, третий вы получите в подарок.

Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки
Zaxidfest 2018: цены на билеты

Zaxidfest 2018 – цены на билеты:
- входной билет на два дня (25 и 26 августа) – 1 200 гривен;
- входной билет на 25 августа – 700 гривен;
- входной билет на 26 августа – 700 гривен;
- абонемент в палаточный городок (24-26 августа) – 450 гривен;
- абонемент в палаточный городок + паркинг (24-26 августа) – 600 гривен.

Купить билеты можно здесь.

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Zaxidfest 2018: палаточный городок

Территория палаточного городка огорожена и охраняется. Организаторы обещают: ночью освещение, стоянка для авто, фуд-корты, экстренные службы, станции для зарядки телефонов, вязанка дров каждому жителю, био туалеты и летние души.

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Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки
Zaxidfest 2018: палаточный городок

Zaxidfest – это действо, на которое стремятся попасть тысячи людей разного возраста из разных городов и даже стран ради качественной музыки и безумной фестивальной атмосферы. И по-настоящему оценить масштаб эмоционального неистовства фестиваля способен только тот, кто хоть раз там побывал. Это надо услышать и увидеть вживую, чтобы наполниться той эйфорией и шквалом эмоций, пропустить сквозь себя тонны музыки!

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости Львова Концерты Афиша Фестивали
Источник: 24 Канал
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