Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед головних тем – новий кандидат на посаду президента, п'яне святкування терористів та можливий наступ Росії.
1. Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
Минулий 2018 рік остаточно переконав навіть затятих оптимістів у тому, що Путін активно розвивається у плануванні та підготовці повномасштабного наступу на Україну.
Більше статей автора
2. Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
І сталося очікуване – Володимир Зеленський офіційно заявив, що таки претендує на посаду Президента України.
Читайте більше матеріалів про кандидатів у президенти
3. Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
Починати Новий рік треба тільки з хороших новин, а вони в мене є. Як і передбачалося, на окупованих територіях свято почалося зовсім не 31-го грудня ввечері, а набагато раніше.
Читайте: Блог про життя в Луганську
4. Воєнний стан в Одесі використали по-своєму
Здавалось, такий патріотичний порив, який візуалізувався під час оголошення воєнного стану (ВС) заради захисту національних інтересів, має нарешті почати жорстокі "зачистки" кривавої хунти у рядах проросійських агентів...
Читайте більше новин Одеси
5. В Кремле снова врут и не краснеют
Израильские спутниковые снимки частично опровергли заявление Минобороны РФ о перехвате израильских авиабомб в Сирии.
Більше матеріалів за тегом російська пропаганда
Читайте також: "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі