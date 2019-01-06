Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед головних тем – новий кандидат на посаду президента, п'яне святкування терористів та можливий наступ Росії.

1. Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України







Минулий 2018 рік остаточно переконав навіть затятих оптимістів у тому, що Путін активно розвивається у плануванні та підготовці повномасштабного наступу на Україну.



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2. Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"







І сталося очікуване – Володимир Зеленський офіційно заявив, що таки претендує на посаду Президента України.



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3. Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба







Починати Новий рік треба тільки з хороших новин, а вони в мене є. Як і передбачалося, на окупованих територіях свято почалося зовсім не 31-го грудня ввечері, а набагато раніше.



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4. Воєнний стан в Одесі використали по-своєму







Здавалось, такий патріотичний порив, який візуалізувався під час оголошення воєнного стану (ВС) заради захисту національних інтересів, має нарешті почати жорстокі "зачистки" кривавої хунти у рядах проросійських агентів...



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5. В Кремле снова врут и не краснеют







Израильские спутниковые снимки частично опровергли заявление Минобороны РФ о перехвате израильских авиабомб в Сирии.



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