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      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед головних тем – новий кандидат на посаду президента, п'яне святкування терористів та можливий наступ Росії.

      1. Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України



      Минулий 2018 рік остаточно переконав навіть затятих оптимістів у тому, що Путін активно розвивається у плануванні та підготовці повномасштабного наступу на Україну.

      Більше статей автора

      2. Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"



      І сталося очікуване – Володимир Зеленський офіційно заявив, що таки претендує на посаду Президента України.

      Читайте більше матеріалів про кандидатів у президенти

      3. Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба



      Починати Новий рік треба тільки з хороших новин, а вони в мене є. Як і передбачалося, на окупованих територіях свято почалося зовсім не 31-го грудня ввечері, а набагато раніше.

      Читайте: Блог про життя в Луганську

      4. Воєнний стан в Одесі використали по-своєму

       

      Здавалось, такий патріотичний порив, який візуалізувався під час оголошення воєнного стану (ВС) заради захисту національних інтересів, має нарешті почати жорстокі "зачистки" кривавої хунти у рядах проросійських агентів...

      Читайте більше новин Одеси

      5. В Кремле снова врут и не краснеют



      Израильские спутниковые снимки частично опровергли заявление Минобороны РФ о перехвате израильских авиабомб в Сирии.

      Більше матеріалів за тегом російська пропаганда

      Читайте також: "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі

      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Российская пропаганда Выборы Президента 2019 Новости Одессы Владимир Зеленский Новости Донецка Публикации
      Источник: 24 Канал
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