Зазеркалье: удивительный отель в Китае в стиле сказок про Алису из Страны чудес

Дизайнеры из архитектурного бюро Studio 10 воплотили в жизнь фантазии о том, как бы в реальности выглядели дома из известных книг Льюиса Кэрролла.

Создатели необычного дизайна отеля "Мечта и лабиринт" в китайском городе Гуйлинь признаются, что на самом деле вдохновлялись работами известного нидерландского графика Маурица Корнелиса Эшера.

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В интерьере отеля доминируют изумрудно-зеленый и нежно-розовый оттенки.

Однако не цвета здесь производят невероятное впечатление, а дизайнерские решения с "таинственным, бесконечным и невозможным пространством", в котором спрятано множество оптических иллюзий, пишет designboom.

Оптические иллюзии доминируют в дизайне интерьера отеля

Чего только стоят причудливые геометрические лестницы между этажами и комнатами. Хотя, поднимаясь по ним, стоит быть осторожным, ведь многие из них буквально ведут в никуда.

Некоторые лестницы в отеле ведут "в никуда"

В просторах "лабиринтных тематик" использовали глубокие оттенки зеленого, а комнаты-"мечты" оформлены в нежной бледно-розовой палитре. В таких действительно могла бы жить Алиса из Зазеркалья.



Дизайн комнат отеля "Мечта и лабиринт" в Китае