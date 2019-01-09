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      Зазеркалье: удивительный отель в Китае в стиле сказок про Алису из Страны чудес

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      Дизайнеры из архитектурного бюро Studio 10 воплотили в жизнь фантазии о том, как бы в реальности выглядели дома из известных книг Льюиса Кэрролла.

      Создатели необычного дизайна отеля "Мечта и лабиринт" в китайском городе Гуйлинь признаются, что на самом деле вдохновлялись работами известного нидерландского графика Маурица Корнелиса Эшера.

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      В интерьере отеля доминируют изумрудно-зеленый и нежно-розовый оттенки.

      Однако не цвета здесь производят невероятное впечатление, а дизайнерские решения с "таинственным, бесконечным и невозможным пространством", в котором спрятано множество оптических иллюзий, пишет designboom.

      готель Китай

      Оптические иллюзии доминируют в дизайне интерьера отеля

      Чего только стоят причудливые геометрические лестницы между этажами и комнатами. Хотя, поднимаясь по ним, стоит быть осторожным, ведь многие из них буквально ведут в никуда.

      Інтер'єр готель Китай

      Некоторые лестницы в отеле ведут "в никуда"

      В просторах "лабиринтных тематик" использовали глубокие оттенки зеленого, а комнаты-"мечты" оформлены в нежной бледно-розовой палитре. В таких действительно могла бы жить Алиса из Зазеркалья.

      Інтер'єр дизайн готель Китай
      Дизайн комнат отеля "Мечта и лабиринт" в Китае

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      Теги: Китай Новости недвижимости Архитектура Фотоновости Крутые здания Дизайн Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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