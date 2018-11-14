Зажгли шины под горгазом: в Черкассах люди требуют запустить тепло в дома

Жители города Смелы, что на Черкасщине, 14 ноября пикетировали под Кабимином и "Черкассыгазом". Под последним – подожгли шины, требуя подать тепло в дома.

На место быстро прибыли спасатели и потушили огонь.

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Приехали и правоохранители. Руководитель, который вышел к протестующим, пояснил, что влияния на подачу тепла в городе не имеет. Включить газ может только после того, как городские власти сделают заявку на голубое топливо. А смелянские чиновники до сих пор этого не сделали.

Мы требуем привлечь к ответственности руководство "Энергоинвеста", "Нафтогаза", "Черкассыгаза" и всех, кто к этому причастен. Поэтому мы требуем сегодня газ, а завтра будем разбираться,

– сказал житель Смелы Александр Байда.

Видео с Черкасс, как жители жгли шины

Отметим, что в Смеле ввели чрезвычайное положение. Местные школы закрыты, дети учатся дистанционно. А в больницах вместо теплых батарей – электрообогреватели. "Нафтогаз" обязал городские власти взять на себя долги предыдущего поставщика тепла – а это 86 миллионов гривен – и подготовить котельные, но до сих пор ни одно из этих условий не выполнено.

Напомним, в Кривом Роге жители также жгли шины под горгазом. Люди остались без отопления, поэтому вышли на акцию протеста. В городе без тепла осталось полгорода, а это более 300 тысяч человек.