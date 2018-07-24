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Зажигательная Тейлор Свифт упала во время своего выступления: курьезное видео

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Тейлор Свифт упала во время концерта
Тейлор Свифт упала во время концерта / Фото из соцсетей

Тейлор Свифт не удержалась на ногах во время номера на ее концерте. Звезда сделала это довольно забавно.

В 28 лет Тейлор Свифт может похвастаться немалым успехом. Певица выпустила 6 студийных альбомов и десятки видеоклипов, каждый из которых получил значительную популярность. Поэтому миллионы поклонников артистки во всем мире с нетерпением ждут возможности послушать ее голос вживую.

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В 2018 году очаровательная Тейлор решила подарить людям такую возможность и отправилась в турне "Reputation Stadium Tour". 23 июля артистка дала свой сольный концерт в американском Нью-Джерси. Однако зажигательные танцы и эффектные постановки – не все, чем запомнится выступление Тейлор Свифт. Во время горячего концерта выпал обильный дождь, однако перфоменс не остановили.

Дождливое шоу! Прошлой ночью мы все танцевали вместе в течение двух часов под проливным дождем – кто знает, что ждет нас вечером, но мы готовы к этому,
– поделилась впечатлениями певица.

 

 

 

Погодные условия привели к курьезной ситуации: во время выступления Тейлор Свифт поскользнулась и смешно упала на сцене. Танцовщик, который был сбоку возле артистки, не сдержал своего смеха, поэтому она быстро поднялась на ноги и легко толкнула его.

Не все зрители поняли, что звезда упала не нарочно. Произошло это за считанные секунды, поэтому только наблюдательные пользователи сети опубликовали курьезное падение Тейлор Свифт, другие же узнали об этом уже от СМИ.

 

Теги: LifeStyle Курьезные новости Музыка
Источник: 24 Канал
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