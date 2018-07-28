Зажигательная Винни Харлоу устроила бикини-вечеринку с моделями: горячие кадры

Канадская модель Винни Харлоу устроила роскошную бикини-вечеринку по случаю своего дня рождения. Звезда провела сексуальное празднование 24-летия на яхте.

Винни Харлоу в свои 24 года может похвастаться участием в ярких и соблазнительных съемках, ведь она не из тех, кто комплексует из-за особенности во внешности. Это супермодель неоднократно доказывала, соглашаясь на пикантные фотосессии для популярных глянцев.

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Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 26 Лип 2018 р. о 9:05 PDT

Однако несмотря на насыщенный рабочий график Винни Харлоу находит время и для отдыха. Особенно, если речь идет о праздновании дня рождения. К своему 24-летию, которое состоялось 27 июля, супермодель устроила горячую вечеринку на частной яхте, куда пригласила подруг. Стройные красавицы, одетые в крошечные купальники, веселились и танцевали.

Мы празднуем и танцуем, потому что это мой день рождения,

– написала Винни Харлоу.

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 27 Лип 2018 р. о 3:22 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 27 Лип 2018 р. о 6:19 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 27 Лип 2018 р. о 8:32 PDT