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Зажигательные песни и новый бойфренд: как отметила 50-летие Кайли Миноуг

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Кайли Миноуг – 50: кадры с празднования
Кайли Миноуг – 50: кадры с празднования / Фото из соцсетей

Популярная австралийская певица Кайли Миноуг в Лондоне отпраздновала свое 50-летие. Звезда примерила роскошное золотое платье и засветила своего нового бойфренда.

28 мая талантливая Кайли Миноуг отпраздновала свой юбилей. Для этого звезда выбрала одно из заведений британского Лондона. Началось празднование с праздничного обеда в кругу ближайших друзей. Артистка надела белое платье с необычным покроем, которое подчеркнуло ее стройную талию.

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Однако на этом празднование 50-летия Кайли Миноуг не завершилось. Певица продолжила празднование дня рождения зажигательной вечеринкой в Chiltern Firehouse, на которую она надела золотистое платье с блеском.

Надеюсь, когда мне исполнится 90 лет, я буду сидеть в кресле в каком-нибудь доме для престарелых в ярком костюме со стразами. Да, даже в таком возрасте я не предам своей страсти ко всему блестящему, шоу будет продолжаться!
– рассказала Кайли Миноуг несколько лет назад.

Среди приглашенных гостей были и Гай Пирс, и Джейсон Донован, которые совместно с Кайли снимались в сериале "Соседи", который принес артистке славу. Также зажигательную вечеринку посетили Риз Уизерспун, певица Мелани Чисхольм из группы Spice Girls и известный борец с курением Аллен Карр. Кроме этого, на праздник пожаловал экс-бойфренд певицы Джейсон Донован.

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Артистка веселилась весь вечер в компании своих друзей. Кайли Миноуг пела вместе со своими близкими и выглядела невероятно счастливой.

Однако не зажигательные песни привлекли внимание поклонников певицы, а ее таинственная публикация на странице в Instagram. Кайли Миноуг разместила в социальной сети снимок, на котором она страстно целует мужчину.

Девушка-именинница,
– написала артистка, не давая намека на то, кто является ее избранником.

Однако все тайное рано или поздно становится явным, поэтому в СМИ рассекретили парня. Им оказался креативный директор британского GQ Пол Соломонс. На его профиле в Instagram появилось такое же фото. Кайли Миноуг, по информации западных СМИ, тайно встречается с британцем с февраля 2018 года. Поэтому и место проведения дня рождения было не случайным, ведь мужчина живет в Лондоне.

 

Теги: LifeStyle Музыка Звездные романы
Источник: 24 Канал
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