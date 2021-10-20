О проведении второго этапа стрельб информирует Министерство обороны Украины и командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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ВСУ испытывают самоходную артустановку "Богдана"

В рамках продолжения второго этапа стрельбовой части предварительных испытаний опытного образца изделия шифр "Богдана" в период с 20 октября по 23 октября на полигоне "Алиби" будут проведены боевые стрельбы,

– говорится в сообщении.

Пребывание посторонних на территории стрельбища и прилегающей территории на время проведения стрельб запрещено с целью недопущения несчастных случаев.

В Минобороны отметили, что ряд испытаний перспективных образцов вооружения с выполнением боевых пусков организованы с учетом

сложной военно-политической ситуации в Украине,

острой потребности в наращивании боевых возможностей ВСУ,

и с целью противодействия действующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

Разработка комплекта "Богдана": что известно

Минобороны активно финансирует создание комплексов "Ольха" и "Нептун" корабельного базирования, а также САУ "Богдана". В частности, 5% с 22,5 миллиарда гривен государственного оборонного заказа идут на опытно-конструкторские работы.