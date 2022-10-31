Зброя від Італії: Катков розповів, наскільки ефективна САУ M109

ЗСУ вже певний період часу використовують модернізовані Італією САУ M109L. Вони дозволяють уражати цілі ворога на відстані від 25 до 30 кілометрів.

Італійські модифікації M109 дозволяють збільшити на полі бою вогневу міць через додаткові комплекси артилерії 155 міліметрів. Про це 24 каналу розповів військовий аналітик, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Характеристика M109L

Експерт зазначив, що САУ M109L – це модернізована версія американської САУ M109, яку використовує італійська армія.

Її вже доволі давно використовують ЗСУ і вона виконує всі свої завдання. Вона відрізняється від тих САУ, які Україна отримала від Норвегії тим, що у ній встановлена італійська гармата MH-70. Тобто під час модернізації італійці її поміняли й отримали класичну САУ з довжиною ствола 39 калібрів і калібром 155 міліметрів,

– пояснив оглядач.

За його словами, поєднання гармати MH-70, яку вже використовують ЗСУ і відомого шасі – це "вкрай унікальне рішення", що дозволить Україні одночасно їх "впустити у бій".

"Ми впираємось у те, що довжина ствола 39 калібрів і від цього вже залежить дальність стрільби, яка становить приблизно 25 кілометрів зі звичайним снарядом і до понад 30 – активно-реактивним. Це буде знайома система для ЗСУ й ефективна, позаяк вона це довела у вигляді САУ як MH-70, так і окремо M109", – додав фахівець.

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На його переконання, через те, що шасі уже уніфікували для ЗСУ, це значно спростить логістику постачань, позаяк потрібно розуміти не лише те, наскільки зброя далеко б'є, як вона ефективна, але і просто пам'ятати про необхідність розгортання матеріально-технічного базису.

"Якщо ЗСУ вже оперують певною кількістю M109, то додаткові системи – це краще, ніж отримувати вже 10-й вид САУ. Хоча ЗСУ в такій ситуації, що мають отримувати все, що передають", – підкреслив аналітик.

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Як передаватимуть САУ

Катков розповів, якщо заплановані для передачі Україні САУ можуть якийсь час знімати з консервації, що може означати певний термін, який піде на їхнє відновлення.

Це може бути повільним процесом – впродовж місяців. Водночас ті M109, які ще досі є на озброєнні Італії, передають з її складу, а замість них італійська армія поступово отримуватиме те, що відновила самостійно,

– доповнив експерт.

На його думку, такий сценарій передачі у рази швидший, ніж розконсервація і потім передача. У будь-якому разі, якщо САУ передаватимуться безпосередньо зі складу, то ця зброя повинна пройти ремонт перед передачею.

"Деякі країни спочатку оголошують, що буде передача, далі йде інформаційна пауза, а після цього – "доволі несподівано" і швидко передають їх ЗСУ", – пояснив аналітик.

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Що ще може отримати Україна

Фахівець зауважив, що Італія має на озброєні М270, водночас Франція та Італія разом можуть передавати Україні ЗРК "SAMP-T".

Це, об'єктивно, найкраще, що може передати Європа у царині не лише ППО, але й ПРО. SAMP-T – це найновіша розробка, яка стала на озброєння у середині 2000-х років і цей комплекс є у кількості 60 одиниць у Франції та Італії. Він відрізняється тим, що може знищувати повітряні цілі на дальності до 100 кілометрів,

– підкреслив оглядач.

Він доповнив, що це дуже потужний комплекс, який суттєво збільшить можливості ЗСУ.

"Комплекс багатоканальний, може одночасно обстрілювати до 16 цілей, тоді як радянські комплекси мають обмежену канальність – тобто вони можуть одночасно обстрілювати одну-дві, максимум декілька цілей. Умовно: летять 8 крилатих ракет і щоб знищувати їх всіх, необхідно збільшувати кількість ЗРК радянського зразка", – пояснив Катков.

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Водночас SAMP-T одночасно може збити весь залп крилатих ракет, який в середньому летить по Україні з одного напрямку.

"У SAMP-T декларується можливість перехоплення балістичних ракет. Тобто він стане першим комплексом, який належить до ПРО і він в цьому випадку забезпечує перехоплення таких ракет як "Іскандер", "Fateh-110" і "Zolfaghar", – вказав Катков.

Він резюмував, що отримання навіть декількох комплексів SAMP-T – це вкрай важливе посилення для ЗСУ.

"Та й у порівнянні з ЗРК "Patriot" склад комплексу компактніший у SAMP-T і там є менше осіб, які залучені у його розгортанні та функціонуванні. Тобто навчитися ним користуватися можна швидше, чим Patriot", – резюмував експерт.

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