Здание КГГА "зарисовали" в цвета национального флага: зрелищные фото
24 июля 1990 – еще за 13 месяцев до того, как состоялось официальное провозглашение независимости Украины – возле здания КГГА и Киевсовета впервые подняли национальный сине-желтый флаг.
К этому поводу – то есть, по поводу 30-летия поднятия украинского национального флага в столице – здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами. Об этом рассказала пресс-служба КГГА в фейсбуке.
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24 июля 1990, как напомнили в мэрии Киева, когда до провозглашения независимости Украины оставалось ждать еще 13 месяцев, президиум Киевского городского совета приняла историческое протокольное решение.
Здание КГГА в сине-желтых цветах 24 июля 2020 / Фото КГГА
Выполняя его, над зданием Киевской городской государственной администрации и Киевсовета впервые подняли национальный флаг. Это сделал заместитель председателя Киевсовета Александр Мосиюк.
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На Крещатике в тот день собралось более 200 000 человек со всей Украины.
За 13 месяцев до провозглашения независимости над КГГА в 1990 году подняли национальный флаг / Фото КГГА