Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского

Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал "максимально возможное" открытие здания Кабинета Министров. Чего вы могли не знать о правительственном здание в центре Киева, узнайте дальше в материале.

По словам Гончарука, в первую неделю работы в правительстве активно работают и над тем, чтобы максимально упростить доступ к Дому правительства.

Актуально! Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины

Мы сейчас изучаем, активно дискутируем с нашими службами безопасности о том, насколько открытым можно сделать правительственное здание, двор и все остальное. Мы очень хотим открыть все максимально, но не все нам из разумных побуждений позволяют,

– признал премьер.

Перегородки между этажами уже убрали, теперь не нужно блуждать по лабиринтам, а можно свободно кататься на самокате, что недавно и продемонстрировал Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук проехался на самокате по зданию Кабмина / Фото из фейсбук

Далее в материале узнайте то, что вы могли не знать о Доме Правительства Украины по улице Грушевского в Киеве.

История здания Кабмина

• 10-этажное здание на улице Грушевского 12/2 в центре Киева заметно отличается от соседних;

• Здание было построено в 1936 – 1938 годах и стало первым объектом нового административного комплекса на Липках после переноса столицы Украины из Харькова в Киев;

• Длительное время (с 1941 до 1954) Кабмин был самым высоким небоскребом столицы. Его высота – 58 метров, а со шпилем – 63 метра;

• Проект сооружения полукруглой формы в стиле "сталинский ампир" был разработан архитекторами Иваном Фоминым и Павлом Абросимовым;

• После закинченння строительства здесь расположился высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти УССР – Совет Народных Комиссаров, с 25 марта 1946 – Совет Министров УССР;

• В 1990 году здание занял Кабинет Министров УССР, а с 1991 и до сих пор здесь работает Кабинет Министров Украины.



Здание Кабинета Министров Украины / Фото: wikipedia.org

Интересные факты о Доме Правительства Украины:

до сих пор остается самым большим административным зданием Киева;

вместе с Нацбанком и клубом Кабмина образуют общий двор;

знающие люди говорят подземными туннелями от здания Кабмина можно добраться до здания Верховной Рады и Администрации Президента на Банковой;

внутренняя система планирования – коридорная, с двусторонним размещением рабочих помещений. Интерьеры дома почти лишены декоративно-художественного оформления;

в здании действует Музей истории правительств Украины. На экспозиции представлены оригинальные экспонаты (документы, награды, фотографии) и даже воссоздан интерьер рабочего кабинета Председателя Совета Министров СССР;



В Кабмине есть музей истории правительств Украины / Фото: kmu.gov.ua

для студентов или учеников старших классов можно заказать экскурсию по зданию.

Виртуальной экскурсией может воспользоваться каждый желающий – ссылки доступны на сайте Кабмина

К теме: Ленин в президиуме, первый кондиционер и 4-тонная люстра: малоизвестные факты о Верховной Раде