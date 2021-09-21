Говорится о музее, который расположен на проспекте Александра Поля, 2. Там расположены 3 макета самых известных ракет, которые производили в Днепре.
Недавно Новый виток космонавтики: вандалы разрисовали советский ракетоплан
Рисовали маркерами и корректором
На макетах в основном рисовали маркерами. Однако там есть и надписи корректорами, в частности так оставили рекламу онлайн-магазина наркотических средств.
Рисунки оставили на всех экспонатах, которые там есть:
- макете 8К11;
- макете 8К99;
- макете "Циклон-3".
Разрисованные ракеты на Поля в Днепре / Фото "Информатора"
Что известно о "Парке Ракет"
Музейный комплекс создали в 2013 году. Это экспозиция под открытым небом, где каждый желающий может увидеть шедевры украинского ракетостроения.
Все они изготовлены на "Южном машиностроительном заводе". В этом информационно-выставочном центре проводят культурные события и лекции по истории космонавтики.
Информация взята из IGotoWorld.com