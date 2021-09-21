"Здесь был дол***об": вандалы разрисовали легендарные днепровские ракеты

21 сентября 2021 , 16:46
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Источник:

"Информатор"

В Днепре 21 сентября заметили, что вандалы добрались до местного "Парка ракет". Они покрыли макеты космических аппаратов большим количеством сомнительных "граффити". Там оставили не только классические надписи, как "Владик л*х" и "здесь был дол***об", а и даже рекламу телеграмм-магазина наркотиков.

Говорится о музее, который расположен на проспекте Александра Поля, 2. Там расположены 3 макета самых известных ракет, которые производили в Днепре.

Недавно Новый виток космонавтики: вандалы разрисовали советский ракетоплан

Рисовали маркерами и корректором

На макетах в основном рисовали маркерами. Однако там есть и надписи корректорами, в частности так оставили рекламу онлайн-магазина наркотических средств.

Рисунки оставили на всех экспонатах, которые там есть:

  • макете 8К11;
  • макете 8К99;
  • макете "Циклон-3".

Разрисованные ракеты на Поля в Днепре / Фото "Информатора"

Что известно о "Парке Ракет"

Музейный комплекс создали в 2013 году. Это экспозиция под открытым небом, где каждый желающий может увидеть шедевры украинского ракетостроения.

Все они изготовлены на "Южном машиностроительном заводе". В этом информационно-выставочном центре проводят культурные события и лекции по истории космонавтики.

Информация взята из IGotoWorld.com

Автор: Олександр Марчак