"Здесь был дол***об": вандалы разрисовали легендарные днепровские ракеты

В Днепре 21 сентября заметили, что вандалы добрались до местного "Парка ракет". Они покрыли макеты космических аппаратов большим количеством сомнительных "граффити". Там оставили не только классические надписи, как "Владик л*х" и "здесь был дол***об", а и даже рекламу телеграмм-магазина наркотиков.

Говорится о музее, который расположен на проспекте Александра Поля, 2. Там расположены 3 макета самых известных ракет, которые производили в Днепре.

Недавно Новый виток космонавтики: вандалы разрисовали советский ракетоплан

Рисовали маркерами и корректором

На макетах в основном рисовали маркерами. Однако там есть и надписи корректорами, в частности так оставили рекламу онлайн-магазина наркотических средств.

Рисунки оставили на всех экспонатах, которые там есть:

макете 8К11;

макете 8К99;

макете "Циклон-3".

Разрисованные ракеты на Поля в Днепре / Фото "Информатора"