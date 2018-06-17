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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Здесь идут чуть сковерканые люди, – противник Марша равенства обозвал участников акции

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Флаги цвета радуги, куча полиции и столкновения. Так сегодня в украинской столице состоялся Марш равенства "Киевпрайд". В целях безопасности полиция еще вчера перекрыла центр города и тщательно проверяла всех, кто желал пройти на территорию проведения марша. Однако некоторые агрессивные молодые люди все же прорвались сквозь полицейский кордон.

Огромные железные заборы и металлоискатели. Полиция и Национальная гвардия тщательно проверяла каждого, кто желает попасть на территорию Киевпрайда. Пускают не всех.

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Также были и противники марша равенства. В основном представители различных религиозных организаций.

Начинается все с такого шествия. Завершается тем, что они ходят с голой задницей, полностью голые. И потом им уже никто не может запретить этого делать. Адам с Евой ходили так. До греха, потом они прикрились,
– рассказал противник Марша равенства Виктор.

Но противники марша равенства вели себя спокойно. Заверили, что никаких провокаций делать не собираются, а просто пришли выразить свое мнение.

Там не написано: создал Бог Адама и Севу, а Адама и Еву,
– прокомментировал священник отец Сергий.

Но сами участники Марша уверяют: это не гей-парад, а акция за равные права и возможности.

Равные права, равные возможности для всех людей, независимо, какие они. Очень важно, чтобы мы все было с добром к окружающим,
– отметил участник Марша равенства Александр.

Много украинцев не воспринимают ЛГБТ-людей. Говорят, что их никто не дискриминирует и, будто, нечего им ходить этими маршами.

"Если бы можно было оформить партнерство, то это присутствие в больнице, если какие-то проблемы со здоровьем. Также это право быть в суде и свидетельствовать против своего партнера", – сказал участник марша Антон.

Однако все-таки определенные элементы гей-парада присутствовали. Националистов, которые обещали не допустить Киевпрайд, полиция выгнала еще утром. Поэтому на колонну нападали лишь редкие молодые люди. Самым ожесточенным был вот этот парень с листом, который прорывался несмотря на то, что его останавливали.

Настоящих украинцев закрыли за решеткой, поставили трехметровые заборы, а сюда не пускают, потому что здесь идут чуть сковерканые люди,
– высказал свое мнение парень.

Больше о Марш равенства в Киеве – смотрите в сюжете.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины ЛГБТ Новости Киева
Источник: 24 Канал
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