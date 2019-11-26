Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о таможенной реформе

О первых результатах реформы на таможне, сопротивлении ГФС, "эпопее" с внедрением сканеров и борьбе со старыми кадрами и коррупционерами – читайте в третьей части эксклюзивного интервью 24 канала с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым.

Об уже заметных улучшениях

Когда улучшение после реформы на таможне почувствует бизнес, украинский бюджет?

Я надеюсь, что некоторые из этих улучшений ощущаются уже сейчас. Я, например, вчера встречался с ассоциацией "Легпром". Они сказали, что действительно чувствуют шаг вперед после тех изменений, которые мы провели полтора месяца назад в порядке оформления ткани. Ситуация далеко не идеальная. Но это точно движение в правильном направлении.

Читайте первую часть интервью: Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"

Могу привести пример и по кофе. Мы активно работаем с импортерами кофе. Изменение определенных правил импорта уже привело к тому, что за последнюю неделю бюджет получил почти дополнительный миллион долларов. А некоторые компании, которые мы подозревали в явных заниженнях цены, начали показывать цены, которые совпадают с ценами на мировом рынке.

Европейская бизнес ассоциация говорит, что теневой рынок кофе в Украине – это где-то 40%. То есть 40% кофе завозится в Украину нелегально. Вы говорите, что импортеры показывают правильные цены. Значит ли это, что теневой рынок сократился?

Я думаю, что теневой рынок сокращается. Если раньше были две группы компаний: одни, которые завозят растворимый кофе по цене примерно 8-9 долларов за килограмм; и другие, которые завозят его по цене 3 доллара. То мы видим, что сейчас странная и непонятная разница начала стремительно сокращаться.

Нет какого-то способа, чтобы мы взяли и полностью прекратили какие-либо нарушения в этой сфере. Но мы точно двигаемся в правильном направлении. И это можно измерить не только статистически, не только отзывами от ассоциации, но и поступлениями в государственный бюджет.

О закупке сканеров и сопротивление Южаниной

На комитете по налоговой политике Нина Южанина совершенно не поддерживала вашу реформу и вообще забраковала идею продолжать закупку и установку сканеров. По ее словам, это очень дорогая и неэффективная вещь для Украины. Будут ли продолжаться закупки?

Да, на комитете была дискуссия между разными членами. Одни говорили, что сканеры – это панацея, а Нина Петровна говорила, что сканеры вообще не нужны и работать не будут. Я считаю, что истина – конечно, посередине.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина не поддерживает установку сканеров

Сканеры, как и весы, как и камеры и другие технические элементы контроля, работая в единой инфраструктуре, могут давать мощный результат и могут закрывать много схем. Являются ли они панацеей? Конечно, нет. Есть методы нарушений, которые просто ни один сканер не сможет обнаружить – например, отличить брендовую одежду от секонд-хенда. Но сканер может выявить те же айфоны, которые завозятся под видом керамической плитки.

Вторая часть интервью с Нефедовым: О кадровых чистках, повышении зарплат и серьезных изменениях на таможне

Поэтому говорить о том, что мы поставим сканеры – и контрабанда исчезнет – извините, это преувеличение. Но не ставить сканеры вообще – мне кажется, что это тоже ошибка. И это доказывается по крайней мере тем, какое в ГФС было сопротивление тому, чтобы сначала купить, а потом построить и установить, а сейчас – внедрить те самые сканеры.

Я могу сказать, что даже документы – которые мы сейчас выталкиваем для того, чтобы их ввести в эксплуатацию – люди внутри ГФС отказываются визировать. Каждый из них визирует их с замечаниями.

Сейчас мы дорабатываем "софт" тех же сканеров совместно с поставщиком для того, чтобы мы имели возможность контролировать все фотографии на центральном уровне. Потому что верить, что на месте все будут честно смотреть – это тоже риск.

Важно! Нефедов рассказал, о чем говорил с "теневым премьером"

Поэтому в инфраструктуру надо инвестировать. Без этого мы не победим ни очереди, ни определенные виды таможенных нарушений. Надеяться, что какой-то суперчестный инспектор исключительно глазами сможет проверить все тысячи контейнеров, которые поступают в Одессу, или сотни грузовиков, которые заходят через большой пункт пропуска, – несколько наивно.

"Здесь, как на войне, проявляются все скрытые качества людей"

В одном из интервью вы отметили, что на госслужбе встретили некоторых худших людей в своей жизни, и что в 4 ночи просыпаетесь с мыслями не о жене, а о таможенной реформе. Что это за люди и насколько долго будете выдерживать этот стрессовый период? И, например, если реформа не будет продвигаться, признаете поражение или будете бороться дальше?

Я встретил и некоторых худших, и некоторых лучших людей в своей жизни. И причина этому очень проста. Потому что реформа – это тоже определенный фронт войны. И так же, как и на войне, здесь проявляются все скрытые качества людей.

Мы видим людей, которые искренне и за очень низкие зарплаты каждый день работают и без напоминаний делают свою работу. С другой стороны, мы видим людей, которые точно являются миллионерами или мультимиллионерами, которые продолжают воровать абсолютно на всем. Иногда прямо смотрят тебе в глаза, или смеются куда-то себе в кулак, когда их ругает президент или премьер-министр. Видим людей, которые в декларации показывают Rolls-Royce или Bentley, и у них даже нет какой-то тени стыда о том, как показывать в стране, которая ведет войну с внешним агрессором, такие ценные вещи.

Нефедов: "Реформа – это тоже фронт"

Из-за кого из них ты не можешь спать ночью?

Я, конечно, близко к сердцу воспринимаю те вызовы, которые есть на таможне. Я действительно пришел сюда показать результат. Поэтому мне так же, как и многим людям в Офисе Президента, Кабмине или Верховной Раде хочется видеть изменения быстрее. Так же быстрее хочется видеть изменения и мне. И я постоянно думаю, что еще нужно, где я ошибаюсь. И исправление этих ошибок могло бы ускорить этот процесс.

Интересно: На украинской таможне вырастут зарплаты: у кого и на сколько

Я убежден, что у нас нет права на поражение. Сейчас уникальный шанс на эти изменения. Это то, что я объясняю своим сотрудникам, волонтерам, коллегам из других органов, которые нам помогают. Конечно, как и каждый человек, я могу делать ошибки – и поэтому для меня очень важно получать обратную связь. Даже в критике от депутатов или журналистов, которая иногда кажется не совсем справедливой, я пытаюсь искать какое-то рациональное зерно. Потому что, в конце концов, я верю, что большая часть и депутатов, и чиновников желают этой стране лучшего, и совместно мы сможем достичь результата.

"Быть на Майдане значительно спокойнее, чем читать о Майдане"

То есть, если ты проиграешь какой-нибудь бой с депутатами, которых подозревают в крышевании контрабанды, то ты выдохнешь и пойдешь бороться дальше?

Если я буду видеть, что я могу быть эффективным и могу продолжать эту борьбу – я, конечно, буду продолжать. Если в этом не будет смысла – то как-то цепляться за кресло нет никакой логики. Но сейчас я искренне верю, что у нас есть уникальный шанс на изменения. И да, это война. Да, она будет тяжелой. И я на это настраиваюсь. И да, я понимаю, что те люди, которых мы сейчас увольняем, или те люди, финансовые потоки которых мы пытаемся уменьшить и перекрыть – они будут с нами бороться. Я понимаю, что они будут заказывать какой-то грязный пиар, будут убеждать, что я недостаточно опытен, и что лучше меня заменить старыми кадрами, или оставить кого-то, кого я хочу увольнять. Но еще раз говорю – это война. И права на поражение у нас нет.

Двигаться некуда – это если к вам придет некий человек от Кононенко или от Богдана и скажет: "Делайте так, как я говорю"?

Речь идет не о конкретных личностях. Речь идет о том, можем ли мы делать системные изменения или нет. Пока что я вижу, что нам удается и двигать законодательство, и многое менять на уровне Кабмина. Пока я чувствую точную поддержку в стремлении увольнять старых и наверняка одиозных коррупционеров. И в том, чтобы все-таки повысить зарплаты в следующем году. Поэтому мы движемся вперед.

Если я увижу, что во всех этих направлениях глухая стена, и надежды на движение вперед нет – по крайней мере, тогда надо будет искать какой-то альтернативный подход.

К теме: Нефедов сказал, когда состоится конкурс на должности в таможне

Кто-то из близких вас отговаривает? Не говорят, чтобы вернулись в Инвестиционный банк и зарабатывали нормальные деньги?

К счастью, никто не отговаривал. Хотя, конечно, поддержка семьи для меня здесь очень важна. Я понимаю, что эта война, наверное, воспринимается ими более сложно и стрессовее, чем она воспринимается мной. Я сам по себе это знаю. Вот как было на Майдане. Быть на Майдане значительно спокойнее, чем читать о Майдане или слушать о том, что там происходит. Поэтому как раз мне со всем стрессом и проблемами все-таки легче быть здесь, на каком-то переднем фронте борьбы с коррупцией в таможенной сфере, чем только надеяться на то, что кто-то сделает это за нас.



Максим Нефедов во время Революции Достоинства

"Я не вижу смысла бояться"

Вы ходите с охраной?

Нет.

Почему?

Во-первых, это очень неудобно. Во-вторых, государственной охраны у меня нет. В-третьих, я не вижу смысла бояться. Пусть боятся те люди, которые понимают, что у них совесть нечиста.

Читайте также: Следом за прокурорами переаттестацию пройдут таможенники: когда и для чего

У нас плохо с правоохранительной системой. Хотя некоторые называют министра МВД Авакова эффективным. Вы видите нападения на активистов, журналистов.

По крайней мере, пока сейчас я не чувствую такой угрозы, которая бы требовала, чтобы со мной ходили люди с оружием. Я очень надеюсь, что так будет и продолжаться.

Видео полного интервью 24 канала с Максимом Нефедовым: