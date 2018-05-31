"Здесь можно запирать секретные вещи": стало известно, что Лавров подарил Ким Чен Ыну
31 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Во время встречи Лавров подарил северокорейскому лидеру шкатулку и добавил, что в ней "можно даже запирать секретные вещи".
Об этом сообщает российское издание РИА Новости.
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Когда они вышли из кабинета, где проходили переговоры, Лавров показал Ким Чен Ыну расписную шкатулку и сказал: "Я надеюсь, вам нравится".
"Это ключик, здесь можно даже запирать секретные вещи", – добавил Лавров.
Источник: 24 Канал
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