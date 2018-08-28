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"Здесь на каждом шагу ужасы войны": мэр Львова Андрей Садовый посетил города на востоке Украины

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Команда городского председателя Львова Андрея Садового преодолевает тысячи километров на восток, чтобы начать важный разговор – как сохранить страну? Славянск, Краматорск, Запорожье, Авдеевка, Мариуполь, Никополь, Днепр – часы дискуссий, десятки встреч и люди – активисты, предприниматели, управленцы городов, которым нужна успешная страна.

По словам жены Анрдия Садового Екатерины, в Авдеевке эмоции берут верх, ведь там на каждом шагу ужасы войны. Однако украинские военные до сих пор не теряют юмор.

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О том, что Славянск – это Украина, понимаешь уже на подъезде в город. Там люди стремятся к развитию и миру. Дискуссионная площадка мирового образца – "Урбан Толк" собирает горожан. Топ-менеджеры городского совета Львова делятся стратегиями успеха – развитие города, архитектура, туризм, креативные решения, ИТ.

Фото на в'їзді до Слов'янська

Фото на въезде в Славянск

Славянск – столица соли. "Город должен стать брендом" – рекомендует Андрей Садовый. Ему к 50-летию, которое он встретил на Востоке, подарили упаковку соли, чтобы он чувствовал вкус жизни. "Это самый оригинальный подарок за всю мою жизнь", – отметил мэр Львова.

Краматорск – неофициальная столица ювелирных украшений. Топ-тема "Урбан толк" – поиск путей для развития и привлечения ресурсов.

В'їзд до Краматорська

Въезд в Краматорск

"Знаю, что Краматорск этом году будет праздновать 150 лет. В такой день надо срочно обращаться к правительству, ведь не менее 150 дополнительных миллионов на такую ​​дату правительство могло бы выделить", – сказал Садовый.

Промышленный туризм – еще одна ниша для Краматорска.

Краматорск имеет на самом деле уникальные производства и предприятия. В мире есть такой кластер, как промышленный туризм. И очень многие с радостью хотели бы увидеть те краматорские масштабные изделия и за это еще и деньги платили,
– сказал Садовый.

Сердце украинской промышленности и одновременно самый зеленый регион на Востоке – Запорожье. Неформальная дискуссия продолжается здесь, пожалуй, дольше всего. Выясняется, что мечта Запорожья – это современный аэропорт.

С каждым городом градус дискуссий становится выше. На встречи приходят все больше людей. В Мариуполе говорят о закрытости власти. Ведь вход в большинство городских советов в Украине – по пропускам и только для работников мэрий. Опыт Львова – противоположный.

Что я сделал одним из первых? Мы ликвидировали любой барьер входа в мэрию. Люди могут свободно туда заходить. Власть не имеет права ставить стены или строить барьеры между людьми, которые мы выбрали между собой, между теми, кто должен служить людям,
– заявил мэр Львова.

Днепр – жемчужина Востока. Андрей Садовый уже традиционно отмечает – для успеха города нужна сильная команда. "Мой главный посыл: друзья, берите на работу людей, которые мудрее, талантливые и успешные от вас. И тогда все сможете сделать", – подчеркнул он.

7 городов, 6 дней, первые итоги – нужен перезапуск.

Если в каждом городе появляются мудрые люди, которые начинают думать, то город начинает расти. Тогда растет вся Украина. На самом деле города являются невероятным ресурсом. Я всегда называю города турбоактивными двигателями, потому что если запускать их на полную мощность, то они и Украину выведут на новую орбиту,
– добавил Садовый.

Теги: Война на Донбассе Новости Краматорска Самопомич Авдеевка Новости Запорожья Новости Днепра Славянск Андрей Садовой
Источник: 24 канал
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