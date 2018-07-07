Здоровая и сияющая кожа: как правильно пользоваться кокосовым маслом

О пользе кокосового масла для кожи, ногтей и волос человека вы, наверное, слышали неоднократно. Но по своей структуре кокосовое масло является очень плотным и при его неправильном применении часто можно забить поры кожи.

Обычно, когда человек наносит на кожу кокосовое масло, поры традиционно производят пот. Когда же пот хочет "выйти" на поверхность кожи, он встречается с маслом, которое является достаточно жирный. Так и создается опасная среда для размножения различных бактерий.

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Чтобы не случилось такой неприятной ситуации с вашей кожей, следует знать всего несколько особенностей его использования.



Кокосовое масло

Нанесите масло на очищенную и слегка влажную кожу. Перед этим следует идеально умыться пенкой для лица, а затем воспользоваться термальной водой. После этого легкими движениями нанесите масло на кожу и через 20 минут уберите остатки масла при помощи салфетки.

Важно: вечером нужно наносить кокосовое масло на кожу за 2 часа до сна, потому что утром могут быть отеки на лице. Также кокосовое масло используйте в своих бьюти-процедурах в чистом виде лишь тогда, когда имеете сухую и комбинированную кожу. Если у вас жирная кожа, используйте кокосовое масло только в различных масляных смесях в зимний период, но ни в коем случае не используйте в чистом виде.