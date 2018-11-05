12:55
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Здоровье человека зависит от социального статуса, – ученые

      80 Читати новину українською
      Здоровье человека зависит от социального статуса
      Здоровье человека зависит от социального статуса / italiangoodnews.com

      У каждого человека есть личная сеть знакомств, состоящая из семьи, друзей, родственников, соседей, коллег. Ученые отмечают, что социальный статус и характер совместных отношений могут прямым образом повлиять на жизнь человека.

      Об этом говорится в исследовании ученых Лиджуна Сонга (Lijun Song) и Филиппа Петитиса (Phillip Pettis), пишет журнал Science Direct.

      Читайте также: 3 совета психолога женщине, которую бросил муж

      Исследователи проанализировали данные объемных социальных исследований, которые провели одновременно в Соединенных Штатах, Тайване и городской части Китая для того, чтобы выяснить, является ли статус знакомых причиной длительного заболевания.

      Эксперимент показал, что статус человека может повлиять на здоровье различными способами.

      Люди с высоким социальным статусом более здоровы в целом, они знают о состоянии своего здоровья, имеют больше времени и денег, чтобы поддерживать свое здоровье. Такие люди реже испытывают стресс и имеют доступ к медицине. Соответственно, такие привилегии распространяются на их социальное окружение – теория социального капитала.

      Здоров'я людини залежить від соціального статусу
      Здоровье человека зависит от социального статуса

      И ученые обнаружили негативное следствие социального статуса. В 2 из 3 групп людей – в Америке и Китае – связь с людьми более высокого положения фактически вызывала частые проблемы со здоровьем. Чтобы объяснить это, ученые использовали теорию социальных расходов.

       
      Теория социальных расходов – основные характеристики :
      • беспокойство и чувство неудачи;
      • ​сравнение себя с более успешными знакомыми не в свою пользу, что ведет к вредным привычкам;
      • дополнительные усилия – время, деньги и энергия, – нужные для установления и поддержания таких ценных отношений высокого статуса.

      Из трех стран Тайвань имеет относительно низкий уровень разницы между людьми, что объясняет положительные последствия полезных знакомств, в то время как в США и Китае ситуация полностью противоположная.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені аби послабити тиск Кремля
      сегодня , 12:00 Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені аби послабити тиск Кремля
      Василь Яніцький
      Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сегодня , 11:00 Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      сегодня , 08:40 Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      Юрий Касьянов
      "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ
      сегодня , 08:28 "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Визажисты взялись за внешность украинских пограничниц
       2 марта 2012 , 19:55 3
      В Киеве горит кинотеатр "Жовтень"
       29 октября 2014 , 22:27
      Авто из Польши за €400-€600 – можно ли на них ездить: Видео
       29 августа , 09:50
      В Черниговской области перекрыли дороги государственного значения
       9 октября , 10:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук