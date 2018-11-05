Здоровье человека зависит от социального статуса, – ученые

У каждого человека есть личная сеть знакомств, состоящая из семьи, друзей, родственников, соседей, коллег. Ученые отмечают, что социальный статус и характер совместных отношений могут прямым образом повлиять на жизнь человека.

Об этом говорится в исследовании ученых Лиджуна Сонга (Lijun Song) и Филиппа Петитиса (Phillip Pettis), пишет журнал Science Direct.

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Исследователи проанализировали данные объемных социальных исследований, которые провели одновременно в Соединенных Штатах, Тайване и городской части Китая для того, чтобы выяснить, является ли статус знакомых причиной длительного заболевания.

Эксперимент показал, что статус человека может повлиять на здоровье различными способами.

Люди с высоким социальным статусом более здоровы в целом, они знают о состоянии своего здоровья, имеют больше времени и денег, чтобы поддерживать свое здоровье. Такие люди реже испытывают стресс и имеют доступ к медицине. Соответственно, такие привилегии распространяются на их социальное окружение – теория социального капитала.



Здоровье человека зависит от социального статуса

И ученые обнаружили негативное следствие социального статуса. В 2 из 3 групп людей – в Америке и Китае – связь с людьми более высокого положения фактически вызывала частые проблемы со здоровьем. Чтобы объяснить это, ученые использовали теорию социальных расходов.

Теория социальных расходов – основные характеристики : беспокойство и чувство неудачи;



​сравнение себя с более успешными знакомыми не в свою пользу, что ведет к вредным привычкам;

дополнительные усилия – время, деньги и энергия, – нужные для установления и поддержания таких ценных отношений высокого статуса.

Из трех стран Тайвань имеет относительно низкий уровень разницы между людьми, что объясняет положительные последствия полезных знакомств, в то время как в США и Китае ситуация полностью противоположная.

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