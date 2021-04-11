Через стан здоров'я президент Чехії Мілош Земан змушений пересуватися на інвалідному візку. У 76-річного політика серйозні проблеми з ногами.

Земан розповів, що вже призвичаївся до інвалідного візка. Наразі політик так пересувається у своїй заміській резиденції, а також – у резиденції у Празькому Граді.

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Однак згодом Земан збирається використовувати інвалідний візок і під час офіційних заходів.

Я вирішив пересісти на візок. Уже зараз пересуваюся на візку у (заміської резиденції) Lany і іноді на Празькому Граді. І це дуже зручно,

– заявив Земан.

Політик зізнався, що сподівається на диво. Коли на вулиці потепліє, Земан збирається хоч трішки ходити пішки, Водночас чеський лідер констатував, що невропатія – здебільшого невиліковна.

Президент Чехії неодноразово скаржився на проблеми зі здоров'я. Окрім проблем з ногами, політик також страждає від діабету.

Зверніть увагу! Посаду президента Чехії Мілош Земан обійняв ще у 2013 році. У 2018 році політик вдруге переміг на президентських виборах.