Здоровый образ жизни для женщин: 8 универсальных правил

Чтобы тело женщины было красивым, а организм – всегда здоровым и не болел, необходимо следить за тем, чтобы не нарушать основные 8 правил здорового образа жизни.

Правило всех времен – занимайтесь спортом. Для поддержания физического здоровья стоит выполнять упражнения по 30-60 минут ежедневно, пишет Соѕмо.

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Здоровое питание – обязательно, так как от него зависит едва ли не больше всего – это и фигура, и здоровье организма. Специалисты Гарвардской школы общественного здоровья рекомендуют:

- Ежедневно употребляйте не менее 500 г свежих овощей и фруктов, продукты с цельными злаками, зернобобовые, растительные масла.

- Ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров, избегайте сладких напитков.

- Суточная доза соли не должна превышать 5 г.

- Избегай мясной продукции, подвергнутой технологической обработке.

- Количество выпитой в течение дня жидкости должно составлять не менее 1,5-2 л.

Откажитесь от вредных привычек – они могут иметь фатальные последствия для вашего здоровья. В частности, ограничивайте употребление алкоголя – допустимая доза в день составляет до 10 г чистого спирта, а это бокал пива или вина.

Не злоупотребляйте загаром. Избыточное воздействие солнечных лучей может спровоцировать различные кожные заболевания, а также способствует преждевременному старению.

Кормите ребенка грудью – грудное вскармливание снижает риск развития рака у мам.

Правильно выбирайте бюстгальтер – он должен оберегать грудь от чрезмерных движений и колебаний, не вызывая раздражений и не пережимая сосуды.

Врач – не враг. Ежегодно посещайте гинеколога, а после 40-45 лет раз в 2 года делайте маммографию.

Делайте добрые дела и находите время на себя – такие вещи способны украсить ваш день. Поддерживая других, вы делаете благородное дело и, возможно, даже меняете чью-то жизнь.

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