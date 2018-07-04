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Здоровый образ жизни для женщин: 8 универсальных правил

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8 правил здорового образа жизни женщины
8 правил здорового образа жизни женщины / ru.malvatm.com.ua

Чтобы тело женщины было красивым, а организм – всегда здоровым и не болел, необходимо следить за тем, чтобы не нарушать основные 8 правил здорового образа жизни.

Правило всех времен – занимайтесь спортом. Для поддержания физического здоровья стоит выполнять упражнения по 30-60 минут ежедневно, пишет Соѕмо.

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Здоровое питание – обязательно, так как от него зависит едва ли не больше всего – это и фигура, и здоровье организма. Специалисты Гарвардской школы общественного здоровья рекомендуют:

- Ежедневно употребляйте не менее 500 г свежих овощей и фруктов, продукты с цельными злаками, зернобобовые, растительные масла.
- Ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров, избегайте сладких напитков.
- Суточная доза соли не должна превышать 5 г.
- Избегай мясной продукции, подвергнутой технологической обработке.
- Количество выпитой в течение дня жидкости должно составлять не менее 1,5-2 л.

Откажитесь от вредных привычек – они могут иметь фатальные последствия для вашего здоровья. В частности, ограничивайте употребление алкоголя – допустимая доза в день составляет до 10 г чистого спирта, а это бокал пива или вина.

Не злоупотребляйте загаром. Избыточное воздействие солнечных лучей может спровоцировать различные кожные заболевания, а также способствует преждевременному старению.

Кормите ребенка грудью – грудное вскармливание снижает риск развития рака у мам.

Правильно выбирайте бюстгальтер – он должен оберегать грудь от чрезмерных движений и колебаний, не вызывая раздражений и не пережимая сосуды.

Врач – не враг. Ежегодно посещайте гинеколога, а после 40-45 лет раз в 2 года делайте маммографию.

Делайте добрые дела и находите время на себя – такие вещи способны украсить ваш день. Поддерживая других, вы делаете благородное дело и, возможно, даже меняете чью-то жизнь.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Красота Красивое тело
Источник: 24 Канал
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