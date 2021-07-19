Зеленое море и кучи мусора: отдыхающие возмущаются ситуацией в Затоке – видео

В этом году курортную Одесщину посетили многие туристы. Однако люди жалуются на зеленое море и на то, что некоторые пляжи завалены мусором.

Отдыхающие публикуют видео, на которых показывают, в каком состоянии морская вода и пляжи. Также, несмотря на все неудобства, на пляжах до сих пор много людей.

Заметьте Вода непригодна для купания: Минздрав не рекомендует купаться в курортной Затоке

В Затоке вода в море зеленая

Люди жалуются, что море грязное и зеленое, и публикуют соответствующие видео. На кадрах действительно заметно, что вода имеет зеленый оттенок и не очень чистая.

Очевидцы показывают зеленое море в Затоке: смотрите видео

Пляжи замусорены

В Минздраве 13 июля предупреждали, что морская вода нескольких пляжей курортного поселка Затока в Одесской области не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Поэтому не советовали там купаться.

Издание "ТСН" сообщило, что туристы жалуются на мусор:

в Крыжановке прибрежная территория завалена мусорными пакетами. Особенно много их можно увидеть около зон для пикников и кемпинга;

на Чкаловском пляже спуск к побережью завален огромным количеством мусора, который никто не убирает.

Чкаловский пляж завален мусором: смотрите видео

Издание "Vgorode.ua" писало, что на пляже "Черноморка" тоже ужасная ситуация с мусором.

Мусор на пляже "Черноморка", на Чкаловском и в Одессе / Фото Светлана Попова, Александр Карпов, скриншот из видео

Несмотря ни на что, людей на пляжах по-прежнему много.

Сколько людей на пляже в Затоке: смотрите видео

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