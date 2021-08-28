Такой зеленой каши подводная охотница Ирина Вербовская никогда не видела. Она толстым слоем покрыла всю воду Днепра.

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Рыжий пес искупался в Днепре / Фото Ирины Вербовской

Почему вода зеленая

По словам рыбоохранников, причина такого состояния воды – сине-зеленые водоросли. Их ветром с волнами сбивает у берегов, больше всего каши образуется в заливах. Она солнце непроницаемым слоем покрывает воду, а рыба под ней гибнет.

Имеем негативные последствия, поскольку это цветение очень много забирает кислорода из воды, рыба себя плохо чувствует, бывают случаи, что умирает даже,

– рассказал инспектор Черкасского рыбоохранного патруля Владимир Руденко.

Больше всего зелени, когда начинается жара, тогда эти водоросли цветут. Причин много – это:

плохая очистка стоков городов;

стоки с полей с удобрениями;

фосфаты из моющих средств.

"Есть определенные законодательные изменения, принятые правительством, которыми будут ограничиваться фосфаты. Поэтому я думаю, что это ограничение уже даст определенные результаты на уменьшение их количества в воде. В целом мы очень зависим от температурных условий", – отметил начальник Черкасского управления госэкоинспекции центрального округа Александр Позняков.

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По словам экологов, зеленая каша исчезнет, как только станет прохладнее, но в 2022 году появится снова. А вот Днепр впервые зацвел сразу после перекрытия реки ГЭСами. И если проблему не решить, реку ждет экологическая катастрофа.

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