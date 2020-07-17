Петиция об отставке Владимира Зеленского с поста президента Украины набрала более 25 тысяч голосов. Теперь, согласно закону, президент должен рассмотреть ее и дать ответ.

Петицию об отставке Зеленского подал Виктор Уколов еще 8 июля. Об этом говорится на сайте электронных петиций.

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Она собрала необходимое количество подписей всего за 10 дней. Теперь же Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию о своей отставке.

Что известно о петиции

В тексте петиции говорится о том, что 18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон.

Как известно, 7 июля Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 миллиона гривен доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции.

Или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он соврал своим избирателям. Владимир Александрович неоднократно отмечал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям. Если пообещал – то иди!

– заявил автор петиции.

Больше об этом Зеленский нарушил закон и заявил на себя в НАЗК: в ведомстве уже отреагировали



Петиция об отставке Зеленского / Скриншот сайта электронных петиций

Отметим, что президент Украины и раньше попадал в скандал. Во время карантина он с целой делегацией пил кофе в кафе и без маски. Взимать ли с президента штраф за кофе в Хмельницком – будет решать Верховный суд Украины.

22 июня Зеленский пообещал уплатить сумму, равную сумме штрафа за нарушение карантина, безотносительно решения, которое примет суд.

Зеленский пообещал уйти в отставку, если нарушит закон: смотрите видео