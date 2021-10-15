Зеленский хочет отправлять контрабандистов на 20 лет в тюрьму, – Данилов

Владимир Зеленский настаивает, что контрабандисты должны за свои преступления отправляться в тюрьму. В частности он инициировал ввести наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

Президент дал поручение решить этот вопрос на законодательном уровне. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Соответствующее поручение президент объявил во время заседания СНБО 15 октября. По его словам, необходимо законодательно сделать так, чтобы людей за преступления с контрабандой сажали в тюрьмы.

По словам Данилова, сегодня в Украине слишком либеральное законодательство. И этим пользуется немало людей.

Он (президент – 24 канал) говорит, что за это надо давать 20 лет. Я это поддерживаю,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Он рассказал, что на заседание Совета нацбезопасности был приглашен руководитель Одесской таможни, глава областного управления СБУ. С ними был проведен откровенный разговор по преодолению проблемы контрабанды.

Данилов: Определенные лица потеряют свои должности

Чиновник сообщил, что после того, как в апреле 2021 года были введены санкции в отношении контрабандистов, поступления на таможне выросли на 47 миллиардов. Впрочем этого все еще недостаточно.

Данилов анонсировал соответствующие встречи по этому поводу, которые состоятся на следующей неделе с:

руководителем Таможенной службы;

министром финансов;

главой СБУ;

представителями аппарата СНБО;

представителями Офиса Президента.

"Там будут обсуждать вопрос усиления кадрового потенциала работы нашей таможни. Я думаю, что определенные лица потеряют свои должности", – отметил он.

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