Вместо правоохранительных подразделений, которые занимаются экономическими преступлениями, в Украине могут создать единый орган финансовых расследований. На этом настаивает Президент Владимир Зеленский.

Именно новому органу передадут финансовые расследования. Об этом заявил глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили после заседания, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система – СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые ранее работали в Генеральной прокуратуре. Четкое и твердое решение Президента привести их в один орган – это должен быть один маленький орган финансовых расследований,

– заявил Саакашвили.

Как пример он привел тот факт, что в Украине открыто 2,5 миллиона налоговых производств. По мнению Саакашвили, такая цифра делает Украину мировым рекордсменом по терроризированию бизнеса.

Поэтому все остальные экономические органы надо будет убрать.

Киевсити как деловой центр и арбитраж

По словам Саакашвили, в Украине могут создать и финансовый центр – Киевсити. Он будет иметь элементы международного арбитража. И это, по его мнению, позволит Украине привлечь десятки миллиардов новых инвестиций".

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Инвестиционные няни

Во время заседания Нацсовета реформ обсудили и вопросы инвестиционных нянь. Саакашвили заверил, что их скоро можно будет увидеть. Он уточнил, что инвестняни будут сопровождать инвестиции и смогут решать проблемы бизнеса на уровне президента, премьер-министра, председателя его офиса, чтобы "забрать у местных рэкетиров от государства возможность все портить и останавливать".