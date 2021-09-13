Кроме него, такой орден получили еще 32 человека. Награждение было посвящено 30 годовщине создания Национального олимпийского комитета.

Недавно Зеленский вручил орден регионалу, который был против Майдана, – ЧЕСТНО

Подробнее об этих наградах

Христоев получил орден II степени. Кроме него получили такие награды легендарная тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина, а также призер Олимпиады Нина Уманец.

Об этом указе сообщили на сайте главы государства. Его Владимир Зеленский подписал 11 сентября.

Что такое Национальный олимпийский комитет

Это общественная организация, которая занимается участием украинских спортсменов в Олимпийский играх. Действия организации всегда базируются на положениях Олимпийской хартии.



Комитет образовали еще 22 декабря 1990 года. Однако Международный олимпийский комитет официально признал украинскую организацию лишь в 1993 году.



Информация взята из Это общественная организация, которая занимается участием украинских спортсменов в Олимпийский играх. Действия организации всегда базируются на положениях Олимпийской хартии.Комитет образовали еще 22 декабря 1990 года. Однако Международный олимпийский комитет официально признал украинскую организацию лишь в 1993 году.Информация взята из Википедии

Подробнее о Христоеве

Newsroom сообщает, что мужчина больше всего прославился как чиновник и депутат областного совета. В частности, в 1995 – 2005 годы он возглавлял Управление физической культуры, спорта и туризма Харьковской ОГА.

Впоследствии чиновник начал руководить таким же департаментом в мэрии Харькова. В областном совете он представлял фракцию "Партии Регионов". В 2012 году Христоев стал штатным советником тогдашнего мэра Геннадия Кернеса. Он перестал им быть только после смерти этого политика в 2020 году.