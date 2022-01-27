Зеленский уволил Балана и назначил Лебедя командующим Нацгвардии

Владимир Зеленский назначил Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардии. Это произошло после отставки генерала Николая Балана.

Соответствующий указ президента появился на сайте Офиса Президента. Это произошло после трагической стрельбы, которую открыл нацгвардеец в Днепре.

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Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии

Назначить генерал-лейтенанта Юрия Анатольевича Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины,

– говорится в указе.

Согласно данным сайта Нацгвардии, до сих пор генерал-лейтенант Юрий Лебедь был заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

Известно, что Юрий Лебедь:

родился 2 мая 1967 году в Сумах;

в 2004 году получил степень магистра в Национальной академии обороны;

работал от командира взвода и до начальника Восточного территориального управления Нацгвардии Украины;

имеет орден Богдана Хмельницкого III степени.

На должность заместителя командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя был назначен 13 июня 2019 года Указом Президента Украины.

Юрий Лебедь, будучи в должности начальника управления Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, попал в плен в мае 2014 года – его похитили неизвестные в Донецке. Через неделю командира освободили.

Кстати, ранее глава МВД Украины Денис Монастырский написал в фейсбуке, что внес представление Президенту Украины о назначении исполняющим обязанности Командующего Нацгвардии заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Кроме того, министр заверил:

все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме;

по приказу проведут изучение условий, в которых служат все призывники срочной службы в Нацгвардии и Госпогранслужбе.

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