Президент Украины Владимир Зеленский назвал поведение некоторых городских глав сепаратизмом, ведь они делают "бунт", а это так же угрожает Украине. Мэр Днепра Борис Филатов на такие слова отреагировал довольно резко.

На своей странице в фейсбуке написал, что для него очень обидно слышать такие слова от президента.

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"Ужас состоит в непонимании того, что местное самоуправление – не является вертикалью власти. Что невозможно построить в такой разной и сложной стране, как Украина, очередную КПСС. Что печальный опыт "Партии Регионов" это уже всем показал", – написал Филатов.

Он также добавил, что люди уже не знают, как достучаться и объяснить, что "сильное местное самоуправление – не враги центральной власти, а спасательный круг для нее". По словам Филатова, территориальные общины должны получить полномочия и ответственность для улучшения жизни людей на местах, а центральная власть должна заниматься экономикой, внешней политикой, армией, госбезопасностью и реформами.

Как объяснить президенту, что местное самоуправление – не враги ему, а союзники?

– спросил в посте мэр Днепра.

Справка. Владимир Зеленский назвал поведение мэров сепаратизмом в интервью "Украинской правде". "Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства. Это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", – сказал он.