Зеленский не планирует увольнять Авакова после стрельбы в Броварах, – СМИ
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал главе государства о разборках с огнестрелом в Броварах. Из-за конфликта между перевозчиками уже "полетели головы" в винницкой полиции. Что касается самого Авакова, то, по информации СМИ, должности он не лишиться.
Аваков рассказал версию конфликта
По версии, которую сообщил Аваков президенту Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, конфликт возник из-за коррупционных сделок с тендерами по распределению маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Автобусы приехали из Винницы и Киева
В разборке с оружием участвовали около ста человек. Один автобус – приехал из Винницы, еще три микроавтобуса – из Киева.
Киевские перевозчики позвали так называемых титушок, пригласив их из столицы и Винницкой области,
– отметил Арсен Аваков.
У Авакова есть вопросы к полиции Броваров и Винницы
Что касается приглашенных участников стрельбы из Винницы, то они, сообщил Аваков, являются сотрудниками одной из охранных фирм. В МВД объявили план-перехват для задержания организаторов.
Вопрос у главы МВД, кроме броварской полиции, также к винницким полицейским. Больше всего главного правоохранителя страны интересует, кто выпустил из Винницкой области автобус с вооруженными пассажирами.
Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать,
– сказал министр.
Обратите внимание! В отношении Винницкой области в МВД уже "отреагировали": начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранили от работы за "грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности". Его заместителя – начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы также уволили с занимаемой должности.
Аваков пока остается, – СМИ
Что касается самого Авакова, то вопрос о его увольнении президент Зеленский на встрече не поднимал. Как сообщил РБК-Украина источник в Офисе Президента, пока министр остается в должности.
Смотрите видео встречи Авакова с Зеленским и Шмыгалем:
Стрельба в Броварах: главное
- 29 мая в Броварах произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. В ней приняли участие около 100 человек.
- Полиция задержала два десятка человек, однако спецоперация продолжается. На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.
- По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали. Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.
- Журналист Дмитрий Гнап убежден, что конфликт можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков.