Зеленский: Мы никогда не простим тем, кто не позволил украинским морякам защитить Крым
Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории. Произойдет это по такому же принципу, по которому вернулись из плена захваченные Россией моряки.
Про це під час своєї промови з нагоди Дня військово-морських сил в Одесі сказав глава держави Володимир Зеленський, пише 24 канал.
До теми Зроблю все, щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, – Зеленський
Окремо президент згадав про анексію Криму, втім, не назвав прямо, хто відібрав в України півострів.
Також глава держави подякував військовим морякам за службу і вшанував хвилиною мовчання пам'ять тих, хто захистив Україну ціною власного життя.
Анексія Криму: як це було – коротко
- Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року.
- Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками".
- Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".
- 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
- Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.
- РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.