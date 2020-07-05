Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории. Произойдет это по такому же принципу, по которому вернулись из плена захваченные Россией моряки.

Про це під час своєї промови з нагоди Дня військово-морських сил в Одесі сказав глава держави Володимир Зеленський, пише 24 канал.

До теми Зроблю все, щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, – Зеленський

Окремо президент згадав про анексію Криму, втім, не назвав прямо, хто відібрав в України півострів.

Ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам перешкодити цьому,

– сказав він.

Також глава держави подякував військовим морякам за службу і вшанував хвилиною мовчання пам'ять тих, хто захистив Україну ціною власного життя.

Анексія Криму: як це було – коротко