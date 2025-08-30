Соответствующую информацию о расследовании вечером в субботу, 30 августа, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
Какие подробности убийства известны сейчас?
По его словам, ему регулярно докладывают министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко по расследованию всех обстоятельств убийства общественного и политического деятеля Андрея Парубия.
Много сил задействовано – все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления,
– заявил Владимир Зеленский.
Президент также отметил, что к расследованию привлекли Службу безопасности Украины, он говорил по этому поводу с председателем Василием Малюком. Подчеркнул поручения безотлагательно предоставлять общественности проверенные данные.
"Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память", – добавил президент Украины.
Соответствующие слова о планировании преступления подтвердили и правоохранители во время брифинга: "В настоящее время мы четко понимаем, что преступление очень тщательно планировалось, и преступник очень тщательно готовился к его совершению".
Что известно об убийстве Парубия?
Напомним, во Львове в обед 30 августа посреди улицы убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Это произошло во Франковском районе города, убийцу политика уже разыскивают, продолжается операция "Сирена".
Соратники погибшего, Владимир Вятрович и Николай Княжицкий, предполагают причастность России. По их словам, Парубий находился в списках России на ликвидацию и имел у себя охрану, однако в последние месяцы ее не было.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, комментируя убийство, сказал лишь, что враги пытаются посеять страх и спровоцировать общественное напряжение и хаос. Это делается для того, чтобы "сломать волю украинской нации к сопротивлению".