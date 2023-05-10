Глава государства отметил, что наш международный блок очень активно и в деталях работает с партнерами ради новых оборонных пакетов для Украины, сообщает 24 канал. Новые решения уже находятся на рабочем уровне.

Речь идет об увеличении защиты для украинского неба, а также возможностей для обороны и движения на земле. Президент провел сегодня несколько совещаний, где все обсуждали. Украина ожидает уже в ближайшее время ответных шагов от партнеров.

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Тирания нигде не будет властвовать

Зеленский подчеркнул, что никто ни на минуту не забывает, что каждый день присутствия оккупанта на украинской земле – это соблазн для него думать, что ему что-то удастся.

Ничего ему не удастся! Должны вернуть свободу, безопасность и Европу на всю украинскую землю – на всю европейскую землю. Мы это сделаем! Не оставим врагу ни одного клочка нашей земли – нигде тирания не будет царить,

– заявил президент.

Он поблагодарил лидеров-партнеров, государств-партнеров, каждого и каждого, кто помогает Украине укреплять свою силу и делать оборону еще более активной.

"Провел сегодня достаточно содержательное совещание с членами правительства по программам восстановления нашей территории и украинской жизни после боевых действий и войны в целом. Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них - в новом формате безопасности", - отметил украинский лидер.

В частности, говорится о:

экономику и промышленность,

ОПК,

энергетика,

инфраструктуру,

образовательная отрасль,

социальную сферу,

медицину, в том числе реабилитационный компонент.

По словам главы государства, это все то, что необходимо построить, то, что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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