Больше ПВО и возможностей для контрнаступления: в обращении Зеленский анонсировал мощные решения

Силы обороны уже 441-й день отражают атаки россиян. Вечером 10 мая президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства отметил, что наш международный блок очень активно и в деталях работает с партнерами ради новых оборонных пакетов для Украины, сообщает 24 канал. Новые решения уже находятся на рабочем уровне.

Речь идет об увеличении защиты для украинского неба, а также возможностей для обороны и движения на земле. Президент провел сегодня несколько совещаний, где все обсуждали. Украина ожидает уже в ближайшее время ответных шагов от партнеров.

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Тирания нигде не будет властвовать

Зеленский подчеркнул, что никто ни на минуту не забывает, что каждый день присутствия оккупанта на украинской земле – это соблазн для него думать, что ему что-то удастся.

Ничего ему не удастся! Должны вернуть свободу, безопасность и Европу на всю украинскую землю – на всю европейскую землю. Мы это сделаем! Не оставим врагу ни одного клочка нашей земли – нигде тирания не будет царить,

– заявил президент.

Он поблагодарил лидеров-партнеров, государства-партнеры, каждого и каждую, кто помогает Украине укреплять свою силу и делать оборону еще более активной.

"Провел сегодня достаточно содержательное совещание с членами правительства по программам восстановления нашей территории и украинской жизни после боевых действий и войны в целом. Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них – в новом формате безопасности", – отметил украинский лидер.

В частности, говорится о:

экономике и промышленности,

ОПК,

энергетике,

инфраструктуре,

образовательной отрасли,

социальной сфере,

медицине, в том числе реабилитационном компоненте.

По словам главы государства, это все то, что необходимо построить, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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В Украине уже реализуют программу текущего обновления

Зеленский рассказал, что сейчас в течение мая доработают конкретные пункты государственных программ восстановления, а уже в июне удастся выйти на практическую работу с партнерами по этим планам.

Того, что касается как восстановления здесь и сейчас – критических систем, так и стратегической трансформации нашей страны. Уверен, наш проект восстановления даст толчок для развития как минимум всему нашему региону – вслед за Украиной и всем нашим партнерам, кто будет сотрудничать с Украиной,

– подчеркнул президент.

По его словам, именно здесь, в Украине, мир будет видеть, на что способна Европа.

"Здесь, у нас, в Украине, будет максимум Европы в Европе – максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество. Шаг за шагом на основе тех ресурсов, которые у нас есть сейчас, реализуем и программы текущего восстановления нашей страны", – заметил украинский лидер.

В частности, сегодня заработал государственный сервис "єВідновлення". Глава государства пояснил, что это проект поддержки людей, нуждающихся в ремонте домов или квартир после повреждений войной. Только за этот день есть значительное количество заявок в Дии.

"В общей сложности речь идет о сотнях тысяч поврежденных объектов. Причем мы должны отработать эту задачу и в отношении тех наших людей, кто смог своими силами восстановить поврежденное жилье. Равенство в помощи – это очень важно, и соответствующий алгоритм нужен. Следующий шаг – возмещение за потерянное жилье. И это будет", – объяснил Зеленский.

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Президент отметил воинов

В течение дня глава государства общался с командующими и руководителями разведки.

Ситуация на передовой – очевидный первый приоритет,

– подчеркнул президент.

Также он сегодня подписал новые указы о награждении украинских воинов государственными наградами, в частности бойцов:

10-й отдельной горно-штурмовой бригады,

14-й, 28-й, 53-й, 59-й и 72-й отдельных механизированных бригад,

3-й отдельной штурмовой бригады,

27-й реактивной артиллерийской бригады,

112-й отдельной бригады ТРО,

67-го отдельного стрелкового батальона,

65-го военного мобильного госпиталя.

По его словам, эти подразделения защищают Украину на Лиманском, Авдеевском, Шахтерском направлениях, а также в Бахмуте и Часовом Яру. В общей сложности сегодняшними указами отметили 266 наших защитников и защитниц.

"Самые храбрые, самые достойные – те, чья жизнь является жизнью Украины, нашей прекрасной и несгибаемой Украины. Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою, на боевых постах и на боевых задачах! Слава каждой украинской семье, воспитавшей таких сыновей и дочерей! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.