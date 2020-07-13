Президент Украины Владимир Зеленский отозвал с повестки дня Верховной Рады два постановления – о местных выборах и о зарплатах чиновников.

Что об этом известно

То, что Зеленский отозвал проекты о местных выборах и зарплатах чиновников, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

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Об отзыве также объявил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук. По его словам, Зеленский направил в Верховную Раду письмо, чтобы с сегодняшней повестки дня снять проекты:

№3809 – о назначении местных выборов,

№3708, 3708-1 – о зарплатах чиновников.

Последний документ предусматривает снятие ограничения в 47 тысяч гривен, которое было введено на время карантина.

По данным источников РБК-Украина, причина отзыва проекта о местных выборах – неправильное описание, как будут проходить выборы в районных советах. Издание добавляет, что в руководстве фракции "Слуга народа" еще до объявления Стефанчука заявили, что Рады 13 июля не будет рассматривать решение о выборах.

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Интересный момент

К слову, 13 июля парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию. Но депутаты не успели подготовить документ к 14:00, когда началось заседание Рады.

Комитет собрался, но мы не пришли к вразумительному ответу, как это правильно сделать,

– рассказал один из парламентариев, имя которого РБК-Украина не называет.