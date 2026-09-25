О новых ударах по российским НПЗ сообщил президент Зеленский в телеграмм-канале.

Какие НПЗ России атаковала Украина?

По словам главы государства, Силы обороны поразили два НПЗ – в Башкортостане и Самарском регионе.

Кроме того, были попадания и в Черном море. По ним политик не предоставил деталей.

Возвращаем войну туда, откуда она пришла. Приближаем мир к Украине. Благодарен привлеченным подразделениям за меткость,

– подчеркнул Зеленский.

Пожар на атакованных НПЗ: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 25 сентября был атакован другой НПЗ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в Перми. Онл перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год.

Также был поражен Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Этот НПЗ является одним из самых крупных поставщиков нефтепродуктов на юге России. Он перерабатывает около 5 миллионов тонн нефти в год.

После ночной атаки завод временно приостановил работу.

Кроме того, Силы обороны попали по научно-производственному предприятию "Завод Искра" в Ульяновске. Оно специализируется на производстве электронной компонентной базы.

Продукция завода используется в ракетах Х-59М2/М2А и ЗРГК "Панцирь-С1".

Известно, что прилет был также и по заводу "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже.