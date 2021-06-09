Глава Украины похвастался, что прибыл в Кривой Рог на рейсовом самолете. Его сопровождали глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.

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Впоследствии президент Украины в фейсбуке подвел итоги рабочей поездки. Он выделил несколько направлений, по которым надо работать.

Строительство дорог и возобновление авиасообщения

Зеленский заявил, что отныне полеты по маршруту Киев – Кривой Рог станут еженедельными. А после реконструкции терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час.

Днепропетровщина активно развивается и становится мощным региональным лидером. Продолжается строительство и ремонт дорог. В этом году мы поставили амбициозную цель – построить 387 километров дорог. Это вдвое больше, чем в прошлом году,

– написал президент.

Особое внимание он уделил развитию трассы М-04 Знаменка – Луганск – Изварино. Планируется, что она объединится с дорогой М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка и образует новый маршрут М-30 Стрый – Изварино. Это автодорога, по словам Зеленского, "сошьет" восток и запад Украины.

Вместе с тем президент настоял, что следует максимально увеличить количество систем мониторинга состояния дорог и условий движения (WIM), чтобы автодороги не разрушал перегруженный транспорт.

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Создание спортивной инфраструктуры

Как подчеркнул украинский президент, в Днепропетровской области активно развивается спортивная инфраструктура. Чтобы спорт стал доступным, на Днепропетровщине создадут:

современный спортивный комплекс,

стадион,

2 бассейна.

Ожидаю, что после завершения децентрализации, когда местные общины получат больше ресурсов и полномочий, другие области будут брать пример с таких лидеров, как Днепропетровщина, и также станут успешными,

– сказал Зеленский.

Напоследок он добавил, что руководители областей и ОП – не являются конкурентами. По словам президента, в этом контексте важно тесно общаться и максимально объединить усилия.