Глава Украины похвастался, что прибыл в Кривой Рог на рейсовом самолете. Его сопровождали глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.
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Впоследствии президент Украины в фейсбуке подвел итоги рабочей поездки. Он выделил несколько направлений, по которым надо работать.
Строительство дорог и возобновление авиасообщения
Зеленский заявил, что отныне полеты по маршруту Киев – Кривой Рог станут еженедельными. А после реконструкции терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час.
Днепропетровщина активно развивается и становится мощным региональным лидером. Продолжается строительство и ремонт дорог. В этом году мы поставили амбициозную цель – построить 387 километров дорог. Это вдвое больше, чем в прошлом году,
– написал президент.
Особое внимание он уделил развитию трассы М-04 Знаменка – Луганск – Изварино. Планируется, что она объединится с дорогой М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка и образует новый маршрут М-30 Стрый – Изварино. Это автодорога, по словам Зеленского, "сошьет" восток и запад Украины.
Вместе с тем президент настоял, что следует максимально увеличить количество систем мониторинга состояния дорог и условий движения (WIM), чтобы автодороги не разрушал перегруженный транспорт.
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Создание спортивной инфраструктуры
Как подчеркнул украинский президент, в Днепропетровской области активно развивается спортивная инфраструктура. Чтобы спорт стал доступным, на Днепропетровщине создадут:
- современный спортивный комплекс,
- стадион,
- 2 бассейна.
Ожидаю, что после завершения децентрализации, когда местные общины получат больше ресурсов и полномочий, другие области будут брать пример с таких лидеров, как Днепропетровщина, и также станут успешными,
– сказал Зеленский.
Напоследок он добавил, что руководители областей и ОП – не являются конкурентами. По словам президента, в этом контексте важно тесно общаться и максимально объединить усилия.