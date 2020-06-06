Владимир Зеленский собрал журналистов в профессиональный праздник, чтобы покататься на велосипедах и поговорить. Представители СМИ вместе с президентом провели встречу в Залесье, что на Киевщине.

В День журналистов Зеленский решил собрать представителей ряда СМИ. Встреча состоялась в селе Залесье Броварского района Киевской области. Об этом сообщило издание НВ.

Важно Вы – четвертая власть и залог демократии, – Зеленский поздравил журналистов с праздником

О чем говорили президент и журналисты

Об отставке Авакова

Зеленский отметил, что понимает, почему люди протестуют против главы МВД. Президент Украины заявил, что Арсен Аваков должен завершить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Зеленский добавил, что, по его мнению, нет лучше министра, чем Аваков, передает "РБК-Украина".

Я понимаю, из-за чего забастовка. Я честно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен закончить, а не бросать,

– подытожил президент.

Добавим, что украинцы неоднократно выходили на массовые акции протеста, требуя отставку Авакова. Активисты отмечают, что именно Аваков виновен в безнаказанности и полицейском произволе.

О закупке костюмов для медиков

У Зеленского нет замечаний к главе Минздрава Максиму Степанову и уверен, что министр не мог закупить медицинские костюмы вдвое дороже аналогичных, пишет "Украинская правда".

На вопрос о закупке медицинских костюмов по завышенным ценам президент сказал, что не знает, "что он там купил", однако выразил уверенность, что Степанов не мог так поступить.

Я уверен, что мы можем об этом поговорить. Давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать,

– отметил Зеленский.

Больше Должен ли Степанов уйти: самые громкие скандалы одиозного министра

О назначении министра образования

Министерство образования и науки Украины уже третий месяц находится без руководителя. Регулярно в СМИ появляются фамилии возможных кандидатов на эту должность.

Зеленский хочет, чтобы эту должность занял глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Однако последний пока не согласился. По словам Бабака, у него еще много законопроектов, которые надо довести до конца.

Кто может стать новым главой Минобразования

Бывший депутат от "Партии регионов", украинский экономист, профессор, доктор экономических наук, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет;

Заместитель директора по научной работе в Институте математики НАНУ Александра Антонюк.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина .

. Президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень.

Заметим, что сейчас ведомство временно возглавляет Любомира Мандзий.



Зеленский собрал журналистов покататься на велосипедах / Фото НВ

О кандидате в мэры Киева

"Слуга народа" может выдвинуть на выборах мэра Киева неожиданного кандидата. Как сообщил председатель фракции в парламенте Давид Арахамия, претендентом на должность мэра столицы может быть и женщина.

Сам Зеленский заявил, что еще не определился с кандидатурой, однако есть несколько достойных кандидатов. Он добавил, что поддержит одного из них, когда увидит социологию.

Интересно Кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" может стать женщина: что говорит Верещук

Что известно о кандидате в мэры от "Слуги народа"

Сейчас в "Слуге народа" не называют своих кандидатов – из-за того, что нет разработанного механизма праймериз.

Среди потенциальных кандидатов называли Николая Тищенко, Александр Дубинского и Александра Качуру. Потенциальные кандидаты, отметили в президентской политсиле, сначала должны принять участие в праймериз.

За нового мэра Киева будут голосовать 25 октября 2020 года. Именно тогда состоятся местные выборы.



Рейтинг возможных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала