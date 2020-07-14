Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Политик до конца недели должен определиться с кандидатом на должность главы Нацбанка.

В разговоре Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины, сообщает прес-служба президента.

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Зеленский уже провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал краткий список кандидатов на должность главы НБУ. Президент заверил, что определится и предложит кандидата до конца недели.

Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины,

– добавил политик.

Основными критериями выбора кандидатуры являются профессионализм, честность и безупречная репутация.

Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.

Во время разговора с Кристалиной Георгиевой президент отметил, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которае может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость регулятора", – считает Зеленский.

Президент заверил Кристалину Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и подчеркнул, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.

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