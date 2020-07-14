Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом на должность главы НБУ
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Политик до конца недели должен определиться с кандидатом на должность главы Нацбанка.
В разговоре Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины, сообщает прес-служба президента.
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Зеленский уже провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал краткий список кандидатов на должность главы НБУ. Президент заверил, что определится и предложит кандидата до конца недели.
Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины,
– добавил политик.
Основными критериями выбора кандидатуры являются профессионализм, честность и безупречная репутация.
Во время разговора с Кристалиной Георгиевой президент отметил, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики.
"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которае может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость регулятора", – считает Зеленский.
Президент заверил Кристалину Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и подчеркнул, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.
Сотрудничество Украины и МВФ: что известно
- 21 мая МВФ и Украина окончательно договорились о новой программе кредитования Stand By Arrangement (SBA).
- 9 июня в МВФ приняли решение о выделении Украине 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования. Деньги должны пойти на борьбу с последствиями коронавируса.
- Украина полностью получила уже 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ – первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 миллиарда долларов.
- После отставки Смолия в МВФ заявили, что для дальнейшего сотрудничества Украина должна сохранить независимость НБУ, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.