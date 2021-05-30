Как Зеленский поздравил Кривой Рог

Глава государства пояснил, что ему трудно подобрать слова, чтобы поздравить родной город. Ведь все они кажутся недостаточно выразительными, чтобы описать чувства.

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С Днем города, дружище Кривой Рог. Город, где я родился, где живут мои родители. Город, который подарил мне любимую и друзей. Город шахт, металлургии и юмора,

– написал Зеленский.

Что известно о праздновании Дня города

Криворожский городской совет еще 14 апреля решил перенести празднование Дня города на сентябрь. Все из-за пандемии коронавируса.

Заметим в 2020 году празднование также переносили на осень.

Справка. Президент Владимир Зеленский родился в 1978 году в Кривом Роге. Именно там он получил высшее образование и начал свою карьеру с участия в местных КВН. Первая леди Елена Зеленская училась с будущим мужем в параллельном классе гимназии №95.