Труднее всего подбирать слова для родных, – Зеленский поздравил Кривой Рог с Днем города

Президент Владимир Зеленский поздравил родной для него Кривой Рог с Днем города. 29 мая 2021 года город отмечает свою 246-ю годовщину.
Как Зеленский поздравил Кривой Рог
Глава государства пояснил, что ему трудно подобрать слова, чтобы поздравить родной город. Ведь все они кажутся недостаточно выразительными, чтобы описать чувства.
Читайте также Киев – он особенный, – Зеленский поздравил с Днем столицы Украины
С Днем города, дружище Кривой Рог. Город, где я родился, где живут мои родители. Город, который подарил мне любимую и друзей. Город шахт, металлургии и юмора,
– написал Зеленский.
Что известно о праздновании Дня города
Криворожский городской совет еще 14 апреля решил перенести празднование Дня города на сентябрь. Все из-за пандемии коронавируса.
Заметим в 2020 году празднование также переносили на осень.Справка. Президент Владимир Зеленский родился в 1978 году в Кривом Роге. Именно там он получил высшее образование и начал свою карьеру с участия в местных КВН. Первая леди Елена Зеленская училась с будущим мужем в параллельном классе гимназии №95.