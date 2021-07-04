Зеленский прибыл в Одессу и поздравил с Днем ВМС: о "Си Бриз" и первом украинском корвете
Источник:ВМС ВСУ
Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Одесскую область. Глава государства принял участие в торжествах ко Дню ВМС ВСУ. Зеленский поздравил военных на причале Одесского морского вокзала.
Именно здесь находятся корабли национального флота и суда государств НАТО. Все они принимали участие в учениях "Си Бриз-2021"
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Президент поблагодарил личный состав ВМС
От имени украинского народа я благодарю личный состав и ветеранов ВМС ВСУ за верную службу, за верность своей присяге. Спасибо вашим матерям, вашим женам и детям за поддержку. Желаю всем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мира, согласия и веры в нашу победу,
– сказал президент.
Украина получит турецкие беспилотники
Также глава государства немало времени своего выступления посвятил состоянию украинских ВМС и тем улучшениям, которые вскоре их ждут. В частности, говорится о том, что вскоре морская авиация получит турецкие беспилотники Bayraktar. Украинские военные, которые ими будут управлять, завершают обучение в Турции.
Строительство первого корвета начали в Турции
Зеленский не обошел темы и построения первого украинского корвета. Его строительство уже начали в Турции.
Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023,
– сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что принято на вооружение украинский ракетный комплекс "Нептун", который дает возможность дать отпор российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.
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"Си Бриз-2021" – самые масштабные в истории
Зеленский воспользовался случаем и поблагодарил за сотрудничество международных партнеров и поздравил США с Днем независимости. Президент отметил значение международных учений "Си Бриз", которые в этом году были самыми масштабными в истории.
Это показывает всем нашу непреклонность в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морской державы,
– заверил президент.
На торжествах также выступила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. Она отметила, что участие американских судов в учениях является свидетельством того, насколько Вашингтону важна поддержка безопасности Украины.
Смотрите видео из Одессы:Обратите внимание! День Военно-морских сил ВСУ в Украине отмечают ежегодно в первое воскресенье июля. Праздник ввели в 2015 году.