Разочарован, – Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета в Бахмут

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что разочарован заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Зеленский не раз говорил с ним, но так и не услышал, как тот собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования.

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Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пробуют использовать спорт ради своих идеологических интересов.

– отметил президент.

Он добавил, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью. Потому президент пригласил Баха в Бахмут. Чтобы тот мин собственными глазами увидеть, что нейтральности не существует.

Надо оградить спорт от любого влияния России

Томас Бах накануне заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, "не поддерживающих" войну в Украине.

Зеленьский подчеркнул, что не хочет выяснять, что стало мотивом для Баха, чтобы продвигать такую инициативу. Однако Украина приложит усилия, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, который неизбежен

Лидер подчеркнул, что украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии.

Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить об участии россиян. Зеленский подытожил, что олимпийские принципы и война – фундаментально противоположные друг другу.

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