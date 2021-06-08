Зеленский прилетел на Днепропетровщину 8 июня. Авиакомпания WindRose именно в этот день выполнила свой первый рейс "Киев – Кривой Рог".
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Самолеты будут курсировать регулярно, а аэропорт ремонтируют
С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по этому маршруту. Ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.
Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты,
– сказал по приземлению Владимир Зеленский.
Рейс из Киева будет курсировать в Кривой Рог ежедневно / Фото ОП
Аэропорт Кривого Рога – один из объектов "Большого строительства". Аэропорт построен в 1978 году. До конца 2022 года его планируют полностью отремонтировать. Общая стоимость проекта – 990 миллионов гривен. После завершения работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час.
Зеленский осмотрел, как идет реконструкция аэропорта / Фото ОП
Вместе с Зеленским в Кривой Рог прилетели глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Последний отметил: региональное авиасообщение развивается, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого якобы раньше не было.
Аэропорт отремонтируют до конца 2022 года / Фото ОП
Во время рабочей поездки на Днепропетровщину Зеленский осмотрит и другие объекты "Большого строительства". Кроме того, в Днепре под председательством президента пройдет заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.
Будущее "Большого строительства"
- На днях Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большого строительства" в Украине в ближайшие годы реализуют примерно 1 000 проектов.
- В ближайших планах – ремонт дороги государственного значения Житомир – Черновцы, а также сооружение Дворца спорта в Хмельницком.
- К тому же в рамках государственной программы строительства в Киеве построят окружную дорогу.