Зеленский прилетел на Днепропетровщину 8 июня. Авиакомпания WindRose именно в этот день выполнила свой первый рейс "Киев – Кривой Рог".

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Самолеты будут курсировать регулярно, а аэропорт ремонтируют

С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по этому маршруту. Ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты,

– сказал по приземлению Владимир Зеленский.



Рейс из Киева будет курсировать в Кривой Рог ежедневно / Фото ОП

Напомним, что Кривой Рог – родной город Владимира Зеленского. 95 квартал – один из центральных районов города, который дал название команде Зеленского в КВН и позже "Студии Квартал 95".

Аэропорт Кривого Рога – один из объектов "Большого строительства". Аэропорт построен в 1978 году. До конца 2022 года его планируют полностью отремонтировать. Общая стоимость проекта – 990 миллионов гривен. После завершения работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час.



Зеленский осмотрел, как идет реконструкция аэропорта / Фото ОП

Вместе с Зеленским в Кривой Рог прилетели глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Последний отметил: региональное авиасообщение развивается, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого якобы раньше не было.



Аэропорт отремонтируют до конца 2022 года / Фото ОП

Во время рабочей поездки на Днепропетровщину Зеленский осмотрит и другие объекты "Большого строительства". Кроме того, в Днепре под председательством президента пройдет заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.