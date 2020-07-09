Президент Украины Владимир Зеленский теперь живет на одной из дач в Конча-Заспе, которая является режимной территорией.

Информацию о том, что Зеленский продал свою недвижимость в селе Иванковичи, стало известно накануне. Он внес изменения в свою декларацию, указав в ней продажу земли и дома за 13,47 миллиона гривен. Новой владелицей этого имущества стала Валентина Кисель – жена народного депутата и заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Юрия Киселя, пишет 24 канал.

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После этого журналисты программы "Схемы" заметили, что кортеж президента вечером ездит в Конча-Заспу. Там же заметили и автомобиль, который принадлежит Елене Зеленской – жене президента.

По данным журналистов, Зеленский с семьей поселился в доме номер 29, который имеет особый статус "государственной дачи". Именно там в течение 2004-2014 годов жил третий президент Украины Виктор Ющенко.



Дом номер 29 в Конча-Заспе, где живет Зеленский / фото "Схем"

Это трехэтажный особняк более чем на две тысячи квадратных метров и с несколькими гектарами земли вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы, отделанные мрамором, лифт, кинозал, бильярдную, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет. Содержание дачи во времена, когда здесь жил Ющенко, обходилось государственному бюджету в 30 миллионов гривен в год.

Внутренняя отделка дома № 29 в Конча-Заспе / фото "Схем"

В конце 2019 года почти 200 тысяч гривен из государственного бюджета было потрачено на услуги по аварийно-восстановительным работам и текущему ремонту именно этого дома – номер 29. Еще 110 тысяч гривен было потрачено для ремонта системы пожарной сигнализации этого же дома.

После выхода материала журналистов в Офисе Президента подтвердили, что Владимир Зеленский с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".