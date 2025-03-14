Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве Ганула
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, отметив привлечение десятков правоохранителей.
- В Одессе задержан подозреваемый, в квартире которого обнаружено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление.
- Зеленский поручил Министру внутренних дел, главе СБУ и исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы для установления всех фактов.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Он отметил, что к раскрытию преступления привлечены десятки правоохранителей.
Он поручил привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты преступления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.
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Зеленский прокомментировал расследование
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула. На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения,
– подчеркнул президент.
"Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", – добавил Зеленский.
Напомним, в Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление.
"Спасибо всем, кто приложил усилия для установления и задержания вероятного стрелка. Подробности позже от полиции", – сказва Клименко.