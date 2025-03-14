Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве Ганула

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Он отметил, что к раскрытию преступления привлечены десятки правоохранителей.

Он поручил привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты преступления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

Смотрите также Подозреваемого в убийстве активиста Ганула задержали

Зеленский прокомментировал расследование

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула. На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения,

– подчеркнул президент.

"Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", – добавил Зеленский.

Напомним, в Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление.

"Спасибо всем, кто приложил усилия для установления и задержания вероятного стрелка. Подробности позже от полиции", – сказва Клименко.