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Какие угрозы для Украины несут изменения в Конституцию

Конституция Украины взрослеет и меняется вместе со страной. Однако каждый президент пытался ее изменить, и Владимир Зеленский – не исключение.

Смотрите видео: что предлагает глава государства

Последствия стихии на Западе Украины

Регионы, где бушевала стихия, оправляются от пережитого. На Буковине в 3-х селах, наиболее пострадавших от паводка, организовали большую уборку. Люди из соседних районов приехали на помощь местным жителям и вручную очищают дворы и дороги от грязи и древесины.

Смотрите видео: история 88-летней бабушки Орыси

В Харькове не хватает мест в инфекционной больнице

В Харьковской областной инфекционной больницы критически не хватает мест в реанимации и не хватает врачей. Кровати ставят прямо в коридоре.

Смотрите видео: что происходит в больнице

Бывшая заключенная "Аушвиц" рассказала страшные подробности о концлагере

В Украине вспоминают жертв войны, которую начали 2 диктатора – Гитлер и Сталин. 22 июня 1941 на Киев упали первые бомбы. С этого и началась немецко-советская война, в которой согласно разным данным погибло от 8 до 10 миллионов украинцев. Еще более 2 миллионов отправили на принудительные работы в Германию.

Смотрите видео: что рассказала бывшая заключенная

Обломки сбитого самолета в 1943 году

В Украине 22 июня этот День скорби и День памяти жертв войны. По разным оценкам, во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 миллионов украинцев. Более 5 миллионов погибших были гражданскими. С тех пор прошло уже больше 70 лет, а находки того времени и до сих пор не редкость.

Смотрите видео: что нашел поисковый отряд