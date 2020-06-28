Зеленский пытается изменить Конституцию, ужасные последствия наводнения в Украине – видео недели
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Какие угрозы для Украины несут изменения в Конституцию
Конституция Украины взрослеет и меняется вместе со страной. Однако каждый президент пытался ее изменить, и Владимир Зеленский – не исключение.
Смотрите видео: что предлагает глава государства
Последствия стихии на Западе Украины
Регионы, где бушевала стихия, оправляются от пережитого. На Буковине в 3-х селах, наиболее пострадавших от паводка, организовали большую уборку. Люди из соседних районов приехали на помощь местным жителям и вручную очищают дворы и дороги от грязи и древесины.
Смотрите видео: история 88-летней бабушки Орыси
В Харькове не хватает мест в инфекционной больнице
В Харьковской областной инфекционной больницы критически не хватает мест в реанимации и не хватает врачей. Кровати ставят прямо в коридоре.
Смотрите видео: что происходит в больнице
Бывшая заключенная "Аушвиц" рассказала страшные подробности о концлагере
В Украине вспоминают жертв войны, которую начали 2 диктатора – Гитлер и Сталин. 22 июня 1941 на Киев упали первые бомбы. С этого и началась немецко-советская война, в которой согласно разным данным погибло от 8 до 10 миллионов украинцев. Еще более 2 миллионов отправили на принудительные работы в Германию.
Смотрите видео: что рассказала бывшая заключенная
Обломки сбитого самолета в 1943 году
В Украине 22 июня этот День скорби и День памяти жертв войны. По разным оценкам, во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 миллионов украинцев. Более 5 миллионов погибших были гражданскими. С тех пор прошло уже больше 70 лет, а находки того времени и до сих пор не редкость.
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